Війська РФ обстріляли з "Градів" громаду на Дніпропетровщині: пошкоджено десятки будинків (ФОТО)

Війська Російської Федерації у середу, 4 травня, обстріляли з "Градів" Великомихайлівську громаду Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу пошкоджено багато будинків, вибито скло у магазині, школі та дитячому садку.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, окупанти влучили у два села. Там пошкоджено кілька десятків житлових будинків, вибито скло в магазині, школі та дитячому садку.

"Людей не зачепило. Більшість місцевих жителів виїхали з небезпечної території", — поінформував Резніченко.

Також вранці 4 травня російські війська обстріляли із "Градів" Сумську область вздовж кордону біля Юнаківки. Постраждали об'єкти інфраструктури.