Впервые со времен холодной войны. НАТО утвердит планы на случай нападения России, – Reuters

Лидеры стран НАТО на июльском саммите в Вильнюсе утвердят тысячи страниц секретных военных планов, которые впервые со времен холодной войны будут детально описывать, как альянс ответит на нападение со стороны РФ. Об этом пишет Reuters.

Как отмечает агентство, этот шаг означает фундаментальный сдвиг, ведь НАТО десятилетиями не видело необходимости разрабатывать широкомасштабные оборонные планы: альянс считал, что постсоветская Россия уже не несет экзистенциальной угрозы. Однако из-за войны в Украине НАТО предупреждает, что альянс должен иметь все планы задолго до возможной вспышки конфликта с таким противником, как Москва.

"Фундаментальное отличие между управлением кризисом и коллективной обороной заключается в следующем: не мы, а наш противник определяет временные рамки. Мы должны быть готовы к тому, что конфликт может возникнуть когда-либо", – сказал адмирал Роб Бауэр, один из высших военных чиновников. НАТО.

Излагая то, что альянс называет своими региональными планами, НАТО также даст странам указания по модернизации своих сил и материально-технического обеспечения.

"Союзники будут точно знать, какие силы и возможности нужны, в частности, где, что и как разворачивать", - высказался генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг о секретных документах, которые, как во времена холодной войны, назначат определенные войска для защиты определенных регионов.

Напомним, на саммите лидеров НАТО в 2022 году была утверждена новая стратегическая концепция альянса. В ней Россию определили как "самую серьезную и прямую угрозу" безопасности союзников.