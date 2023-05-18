Лідери країн НАТО на липневому саміті в Вільнюсі затвердять тисячі сторінок секретних військових планів, які вперше з часів холодної війни детально описуватимуть, як альянс відповість на напад з боку РФ. Про це пише Reuters.

Як зазначає агентство, цей крок означає фундаментальне зрушення, адже НАТО десятиліттями не бачило потреби розробляти широкомасштабні оборонні плани: альянс вважав, що пострадянська Росія вже не несе екзистенціальної загрози. Однак через війну в Україні НАТО попереджає, що альянс повинен мати всі плани задовго до можливого спалаху конфлікту з таким противником, як Москва.

"Фундаментальна відмінність між управлінням кризою та колективною обороною полягає в наступному: не ми, а наш супротивник визначає часові рамки. Ми повинні бути готові до того, що конфлікт може виникнути будь-коли", – сказав адмірал Роб Бауер, один із вищих військових чиновників НАТО.

Викладаючи те, що альянс називає своїми регіональними планами, НАТО також дасть країнам вказівки щодо того, як модернізувати свої сили та матеріально-технічне забезпечення.

"Союзники точно знатимуть, які сили та можливості потрібні, зокрема, де, що і як розгортати", – висловився генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг про секретні документи, які, як у часи холодної війни, призначать певні війська для захисту певних регіонів.

Нагадаємо, на саміті лідерів НАТО в 2022 році було затверджено нову стратегічну концепцію альянсу. В ній Росію визначили як "найсерйознішу і найбільш пряму загрозу" безпеці союзників.