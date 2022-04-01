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Враг не контролировал и не контролирует украинское небо, — Воздушные силы ВСУ

Враг не контролировал и не контролирует украинское небо, — Воздушные силы ВСУ

Вооруженные силы ВСУ опровергли фейки Минобороны РФ о том, что якобы российкая армия имеет какой-то контроль в украинском воздушном пространстве. ВС России никогда не контролировали и не контролируют украинское небо, подчеркнули в пресс-службе командования Воздушных сил ВСУ.

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При этом можно говорить, что российские войска могут иметь в определенной степени контроль в небе над временно оккупированными территориями.

Это связано с тем, что за месяц враг существенно не продвинулся и остается на прежних позициях, поэтому оккупанты успели завезти большое количество средств ПВО: С-300, С-400, "Бук", "Панцирь", "Тор".

В то же время такую технику ВСУ постепенно уничтожают артиллерией, авиацией и другими огневыми средствами.

"Там вражеская авиация проявляет активность, но и там ежедневно несет потери. Сегодня противник изменил тактику ведения боевых действий в небе и сконцентрировал основную активность на Востоке страны", — подытожили в командовании Воздушных сил ВСУ.

С 24 февраля по 1 апреля армия РФ потеряла 135 самолетов и 131 вертолет. ВСУ ежедневно сообщают о сбитых боевых самолетах врага.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.

Автор:
Вита Молодан