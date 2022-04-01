Ворог не контролював і не контролює українське небо, — Повітряні сили ЗСУ

Збройні сили ЗСУ спростували фейки Міноборони РФ про те, що російська армія нібито має якийсь контроль в українському повітряному просторі. ЗС Росії ніколи не контролювали і не контролюють українське небо, наголосили у прес-службі командування Повітряних сил ЗСУ.

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При цьому можна говорити, що російські війська можуть мати певною мірою контроль над тимчасово окупованими територіями.

Це пов'язано з тим, що за місяць ворог суттєво не просунувся і залишається на колишніх позиціях, тому окупанти встигли завезти велику кількість ППО: С-300, С-400, Бук, Панцир, Тор.

Водночас, таку техніку ЗСУ поступово знищують артилерією, авіацією та іншими вогневими засобами.

"Там ворожа авіація виявляє активність, але й там щодня зазнає втрат. Сьогодні противник змінив тактику ведення бойових дій у небі та сконцентрував основну активність на Сході країни", - підсумували у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

З 24 лютого по 1 квітня армія РФ втратила 135 літаків та 131 вертоліт. ВСУ щодня повідомляють про збиті бойові літаки ворога.

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