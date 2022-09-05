ВСУ уничтожили именно тот российский склад, с которого оккупанты брали ракеты С-300 для бомбардировки Харькова

Украинские военные ликвидировали российский склад с ракетами С-300, применив реактивную систему залпового огня MLRS. Именно этот склад россияне использовали для бомбардировки Харькова.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом 5 сентября в своем обращении к украинцам сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства выразил благодарность украинским защитникам, разведке, сотрудникам СБУ за то, что они ежедневно прилагают максимум усилий, чтобы захватчикам становилось все сложнее находиться в Украине.

"Особенно хочу поблагодарить бойцов одной из наших реактивных артиллерийских бригад, которые своим точным огнем уничтожили именно тот российский склад, из которого оккупанты брали ракеты С-300 для бомбардировки Харькова. Хорошая вещь MLRS. Спасибо, наши герои", — сказал гарант.

Отдельно Зеленский поблагодарил людей, которые находятся на оккупированных территориях и помогают ВСУ уничтожать объекты оккупантов, сообщая об их местонахождении.

Харьков и область проживают практически каждый день под вражеским огнем. Россияне попадают по жилым домам, школам, административным зданиям и т.д. В этой связи в августе Зеленский поручил главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному рассмотреть возможность увеличения возможностей противовоздушной обороны Харьковской области, в частности самого города Харькова.

Накануне, утром 5 сентября, сообщалось, что в Харьковской области погибла женщина в результате очередного обстрела.