ЗСУ знищили саме той російський склад, з якого окупанти брали ракети С-300 для бомбардування Харкова

Українські військові ліквідували російський склад з ракетами С-300, застосувавши реактивну систему залпового вогню MLRS. Саме цей склад росіяни використовували для бомбардування Харкова.

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Про це 5 вересня у своєму відозверненні до українців повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Очільник держави висловив подяку українським захисникам, розвідці, співробітникам СБУ за те що вони щодня докладають максимум зусиль, аби загарбникам ставало дедалі складніше перебувати в Україні.

"Особливо хочу подякувати бійцям однієї з наших реактивних артилерійських бригад, які своїм влучним вогнем знищили саме той російський склад, з якого окупанти брали ракети С-300 для бомбардування Харкова. Хороша річ MLRS. Дякую, наші герої", — сказав гарант.

Окремо Зеленський подякував людям, що знаходяться на окупованих територіях і допомагають ЗСУ знищувати об’єкти окупантів, повідомляючи про їх місцезнаходження.

Харків та область проживають фактично кожен день під ворожим вогнем. Росіяни влучають по житловим будинкам, школам, адміністративним будівлям тощо. В зв'язку з цим в серпні Зеленський доручив головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному розглянути можливість збільшення можливостей протиповітряної оборони Харківської області, зокрема самого міста Харків.

Напередодні, зранку 5 вересня, повідомлялося, що в Харківські області загинула жінка в результаті чергового обстрілу.