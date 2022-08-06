Зеленський доручив Залужному розглянути покращення протиповітряної оборони Харківщини

Президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному розглянути можливість збільшення можливостей протиповітряної оборони Харківської області, зокрема самого міста Харків.

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Про це йдеться у відповіді глави держави на відповідну петицію на сайті президента, подану ще 10 червня громадянкою Аліною Коноваловою, яка набрала необхідні для офіційної відповіді 25 тисяч електронних підписів.

"Ураховуючи, що протиповітряна оборона міста Харків та Харківської області здійснюється у загальній системі протиповітряної оборони України, я доручив головнокомандувачу ЗСУ В.Залужному, на якого покладено відповідальність за її організацію та керівництво, розглянути порушене в електронній петиції питання і про результати розгляду поінформувати її автора", - сказано у ній.

Загалом Зеленський зазначає, що посилення обороноздатності держави, зокрема підвищення ефективності системи ППО, є одним з його найважливіших пріоритетів, і від початку російської агресії проти України військово-політичне керівництво України та сили оборони вже провели "низку дипломатичних, організаційних та технічних заходів", спрямованих на посилення системи ППО.

Зазначимо, що Харків та десятки інших населених пунктів області регулярно піддаються ворожим обстрілам, подекуди з пораненими та загиблими, причому деякі обстріли ведуть з території безпосередньо Бєлгородської області РФ. Зокрема, як повідомив голова області Олег Синєгубов, ракети по Харкову було звідти випущено й у ніч на 6 серпня.

Згідно ж останнього зведення Генерального штабу Збройних сил України, воро задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів Прудянки, Дуванки, Золочева та ще 27 населених пунктів регіону, завдав авіаційних ударів біля Верхнього Салтова, Леб’яжого та Гусарівки.