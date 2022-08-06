Зеленский поручил Залужному рассмотреть улучшение противовоздушной обороны Харькова

Президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному рассмотреть возможность увеличения возможностей противовоздушной обороны Харьковской области, в частности самого города Харькова.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом говорится в ответе главы государства на соответствующую петицию на сайте президента, поданную еще 10 июня гражданкой Алиной Коноваловой, набравшей необходимые для официального ответа 25 тысяч электронных подписей.

"Учитывая, что противовоздушная оборона города Харькова и Харьковской области осуществляется в общей системе противовоздушной обороны Украины, я поручил главнокомандующему ВСУ В.Залужному, на которого возложена ответственность за ее организацию и руководство, рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос и о результатах рассмотрения проинформировать ее автора ", – сказано в ней.

Зеленский отмечает, что усиление обороноспособности государства, в частности повышение эффективности системы ПВО, является одним из его важнейших приоритетов, и с начала российской агрессии против Украины военно-политическое руководство Украины и силы обороны уже провели "ряд дипломатических, организационных и технических мероприятий", направленных на усиление системы ПВО.

Отметим, что Харьков и десятки других населенных пунктов области регулярно подвергаются вражеским обстрелам, часто с ранеными и погибшими, причем некоторые обстрелы ведутся с территории непосредственно Белгородской области РФ. В частности, как сообщил глава области Олег Синегубов, ракеты по Харькову были оттуда выпущены и в ночь на 6 августа.

Согласно последней сводке Генерального штаба ВСУ, враг задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов Прудянки, Дуванки, Золочева и еще 27 населенных пунктов региона, нанес авиационные удары возле Верхнего Салтова, Лебяжьего и Гусаровки.