ВСУ взяли под контроль восемь населенных пунктов в Херсонской области

Подразделения Вооруженных сил Украины взяли под контроль восемь населенных пунктов в Херсонской области.

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Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"На Херсонщине, накануне фейкового референдума, враг пытался активизироваться. Попытки штурмовать в направлении Александровки и Таврического успехов не имели. Попытки завладеть Николаевкой также оказались неудачными. Подразделения ВСУ отразили атаку противника", — говорится в сообщении.

Также украинские военные разбили российские подразделения, скопившиеся в районе Киселевки с целью дальнейшего наступления на Посад-Покровское. Понеся значительные потери, войска РФ отошли в сторону Чернобаевки.

По данным ОК "Юг", общие потери противника составляют 74 российских военных, 13 единиц техники, среди которых 2 танка, система реактивного залпового огня, 6 единиц бронированной и инженерной техники, 4 БПЛА-разведчика.

Как сообщил журналист Роман Цымбалюк, в Херсонской области взвод оккупантов, расстреливавших позиции защитников Украины отправился в ад.

"22 апреля этого года во время ведения боевых действий на территории Херсонской области был уничтожен огневой взвод на 152-мм гаубицах 2А65 "Мста-Б" из состава БТГр 8 артиллерийского полка (в/ч 87714, Перевальное, Крым) 22 армейского корпуса. личного состава: около 7 погибших, более 10 раненых", — сообщает журналист.

Отметим, в Херсонской области россияне активизировали подготовку к так называемому "референдуму". Имитацию “волеизъявления граждан” собираются провести 27 апреля на временно неподконтрольной Вооруженным силам Украины территории региона.