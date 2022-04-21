Оккупанты объявили дату "референдума" в захваченной части Херсонской области — 27 апреля

В Херсонской области россияне активизировали подготовку к так называемому "референдуму". Имитацию “волеизъявления граждан” собираются провести 27 апреля на временно неподконтрольной Вооруженным силам Украины территории региона.

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Об этом сообщает Оперативное командование "Пивдень".

"Пытаясь ускорить узаконение оккупационных властей, как всегда пренебрегают всеми законами и нормами. То, что референдум назначен среди недели, в рабочий день дополнительно подчеркивает, что волеизъявление местного населения захватчиков не интересует, а в заготовленном сценарии известен результат", — подчеркнули в штабе.

Тем временем Вооруженные силы Украины продолжают отбивать атаки врага и проводить контрнаступления в Херсонской области, освобождая территорию региона.

В Министерстве обороны Украины отмечают, что псевдореферендумы на оккупированных территориях преследуют цель объявления принудительной "мобилизации".

При этом для проведения "референдумов" заблаговременно собираются личные данные жителей временно оккупированных территорий, якобы для получения "гуманитарной помощи" или социальных выплат. В день "голосования" сотрудники ФСБ будут заполнять бюллетени, пользуясь полученной информацией, без согласия и физического присутствия самих украинцев.

При этом украинские власти "практически в онлайн-режиме" наблюдают за тем, как местные активно противостоят попыткам оккупантов провести какие-то фейковые референдумы или каким-либо другим способом создать впечатление, что в этих городах возможен "русский мир".