Окупанти оголосили дату "референдуму" у захопленій частині Херсонської області - 27 квітня

На Херсонщині росіяни активізували підготовку до так званого "референдуму". Імітацію “волевиявлення громадян” мають намір провести 27 квітня на тимчасово непідконтрольній Збройним силам України території регіону.

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Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Намагаючись прискорити узаконення окупаційних властей, як завжди нехтують усіма законами та нормами. Те, що референдум призначений серед тижня, у робочий день додатково наголошує, що волевиявлення місцевого населення загарбників не цікавить, а у заготовленому сценарії відомий результат", - наголосили в штабі.

Тим часом Збройні сили України продовжують відбивати атаки ворога та проводити контрнаступ у Херсонській області, звільняючи територію регіону.

У Міністерстві оборони України зазначають, що псевдореферендуми на окупованих територіях мають на меті оголошення примусової "мобілізації".

При цьому для проведення "референдумів" завчасно збираються особисті дані мешканців тимчасово окупованих територій, нібито для отримання гуманітарної допомоги або соціальних виплат. У день "голосування" співробітники ФСБ заповнюватимуть бюлетені, користуючись отриманою інформацією, без згоди та фізичної присутності самих українців.

При цьому українська влада "практично в онлайн-режимі" спостерігає за тим, як місцеві активно протистоять спробам окупантів провести якісь фейкові референдуми або якимось іншим способом створити враження, що в цих містах можливий "російський світ".