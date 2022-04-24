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ЗСУ взяли під контроль вісім населених пунктів у Херсонській області
Підрозділи Збройних сил України взяли під контроль вісім населених пунктів у Херсонській області.
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"На Херсонщині, напередодні фейкового референдуму, ворог намагався активізуватися. Спроби штурмувати у напрямі Олександрівки та Таврійського успіхів не мали. Спроби заволодіти Миколаївкою також виявилися невдалими. Підрозділи ЗСУ відбили атаку супротивника", - йдеться у повідомленні.
Також українські військові розбили російські підрозділи, що скупчилися в районі Киселівки з метою подальшого наступу на Посад-Покровське. Зазнавши значних втрат, війська РФ відійшли у бік Чорнобаївки.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За даними ОК "Південь", загальні втрати противника становлять 74 російські військові, 13 одиниць техніки, серед яких 2 танки, система реактивного залпового вогню, 6 одиниць броньованої та інженерної техніки, 4 БПЛА-розвідники.
Як повідомив журналіст Роман Цимбалюк, у Херсонській області взвод окупантів, які розстрілювали позиції захисників України, вирушив у пекло.
"22 квітня цього року під час ведення бойових дій на території Херсонської області було знищено вогневий взвод на 152-мм гаубицях 2А65 "Мста-Б" зі складу БТГр 8 артилерійського полку (в/ч 87714, Перевальне, Крим) 22 армійського корпусу. складу: близько 7 загиблих, понад 10 поранених", - повідомляє журналіст.
Зазначимо, на Херсонщині росіяни активізували підготовку до так званого "референдуму". Імітацію "волевиявлення громадян" збираються провести 27 квітня на тимчасово непідконтрольній Збройним силам України території регіону.