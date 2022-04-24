ЗСУ взяли під контроль вісім населених пунктів у Херсонській області

Підрозділи Збройних сил України взяли під контроль вісім населених пунктів у Херсонській області.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"На Херсонщині, напередодні фейкового референдуму, ворог намагався активізуватися. Спроби штурмувати у напрямі Олександрівки та Таврійського успіхів не мали. Спроби заволодіти Миколаївкою також виявилися невдалими. Підрозділи ЗСУ відбили атаку супротивника", - йдеться у повідомленні.

Також українські військові розбили російські підрозділи, що скупчилися в районі Киселівки з метою подальшого наступу на Посад-Покровське. Зазнавши значних втрат, війська РФ відійшли у бік Чорнобаївки.

За даними ОК "Південь", загальні втрати противника становлять 74 російські військові, 13 одиниць техніки, серед яких 2 танки, система реактивного залпового вогню, 6 одиниць броньованої та інженерної техніки, 4 БПЛА-розвідники.

Як повідомив журналіст Роман Цимбалюк, у Херсонській області взвод окупантів, які розстрілювали позиції захисників України, вирушив у пекло.

"22 квітня цього року під час ведення бойових дій на території Херсонської області було знищено вогневий взвод на 152-мм гаубицях 2А65 "Мста-Б" зі складу БТГр 8 артилерійського полку (в/ч 87714, Перевальне, Крим) 22 армійського корпусу. складу: близько 7 загиблих, понад 10 поранених", - повідомляє журналіст.

Зазначимо, на Херсонщині росіяни активізували підготовку до так званого "референдуму". Імітацію "волевиявлення громадян" збираються провести 27 квітня на тимчасово непідконтрольній Збройним силам України території регіону.