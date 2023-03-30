Хотели угодить Путину: британские аналитики назвали причину российского провала в Украине

После полномасштабного вторжения российские спецслужбы добились гораздо больших успехов, чем армия. Однако в их работе есть недостатки, способствовавшие провалу планов вторжения в Украину. Один из таких недостатков – желание всячески угодить президенту России.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на отчет экспертов Королевского объединенного института оборонных исследований (Royal United Services Institute).

В докладе "Предыдущие уроки неконвенционных операций России во время российско-украинской войны, февраль 2022 – февраль 2023 гг." говорится, что ФСБ и другим спецслужбам удалось быстро наладить работу на занятых армией РФ территориях и добиться успехов в организации оккупационных режимов. Однако при этом структуры российских спецслужб обладали рядом недостатков, которые не позволили российской армии реализовать планы.

На фундаментальном уровне российским спецслужбам не хватает трезвой оценки собственных усилий или честности, чтобы точно о них отчитаться, говорится в докладе. Это создает "культуру отчетности", в которой офицерам выгодно демонстрировать излишний оптимизм. Также еще одно слабое место – шаблонность.

Спецслужбы поощряют разрабатывать операции в соответствии с их пониманием намерений президента Владимира Путина, и от того, какое из них будет больше отвечать его пожеланиям, зависит распределение ресурсов.

Исследователи отмечают, что как основной механизм операции российские военные полагались на внутреннюю дестабилизацию и дезорганизацию Украины. В этих условиях Москва не ожидала серьезного сопротивления и рассчитывала повторить успех крымской операции 2014 года.

Авторы также отмечают важность Русской православной церкви как аппарата поддержки, и даже после вторжения украинские власти не сразу смогли ограничить ее работу.

Отмечается, что российские агенты также должны были спровоцировать полномасштабные протесты. Этот план включал, в том числе, попытки заставить руководство Украины отказаться от курса на присоединение к НАТО, и это должно было спровоцировать массовые протесты, но этого не произошло.

Также сотрудники российской разведки рекомендовали отложить вторжение до лета 2022 года, однако в Москве решили действовать, потому что в Кремле считали, что разбираются в украинской политике. Россия рассчитывала оккупировать Украину путем паралича центрального государственного аппарата в сочетании с капитуляцией отдельных изолированных украинских подразделений, но это была, по словам авторов, "ложная проекция своей культуры управления "сверху вниз".

Напомним, по данным разведки Британии, российские власти готовятся начать крупную военную кампанию по набору дополнительных 400 тысяч военнослужащих, но ей вряд ли удастся привлечь в армию такое количество людей добровольно.