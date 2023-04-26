Япония предлагает подписать на саммите G7 документ о ядерном разоружении, – СМИ

Правительство Японии рассматривает возможность подписания итогового документа касательно ядерного разоружения на майском саммите стран G7. Об этом сообщает NHK.

Саммит начнется 19 мая в Хиросиме – городе, который во времена Второй мировой войны подвергся атомной бомбардировке.

Кроме ядерного вопроса, на повестке дня будет война в Украине, ситуация в Индо-Тихоокеанском регионе, а также действия Китая в регионе.

По данным издания, в дополнение к традиционному совместному заявлению лидеров G7, Токио предлагает подписать отдельный документ, в котором будет идти речь о необходимости ускорения ядерного разоружения и недопустимости распространения ядерного оружия.

Отмечается, что министры иностранных дел стран G7 провели переговоры перед саммитом и согласились работать над созданием безъядерного мира. А старший замминистра иностранных дел Японии Оно Кейичи вел кулуарные переговоры с чиновниками других стран G7 касательно дополнительного итогового документа.

Напомним, в 2023 году Япония председательствует в G7. Известно, что в майском саммите стран примет участие и президент Украины Владимир Зеленский, который присоединится в онлайн-формате.

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