Японія пропонує підписати на саміті G7 документ про ядерне роззброєння, – ЗМІ

Уряд Японії розглядає можливість підписання підсумкового документа щодо ядерного роззброєння на травневому саміті країн G7. Про це повідомляє NHK.

Саміт розпочнеться 19 травня в Хіросімі – місті, яке за часів Другої світової війни зазнало атомного бомбардування.

Крім ядерного питання, на порядку денному буде війна в Україні, ситуація в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також дії Китаю в регіоні.

За даними видання, на додаток до традиційної спільної заяви лідерів G7, Токіо пропонує підписати окремий документ, у якому йтиметься про необхідність прискорення ядерного роззброєння та неприпустимість розповсюдження ядерної зброї.

Зазначається, що міністри закордонних справ країн G7 провели переговори перед самітом та погодилися працювати над створенням без'ядерного світу. А старший заступник міністра закордонних справ Японії Оно Кейічі вів кулуарні переговори з чиновниками інших країн G7 стосовно додаткового підсумкового документа.

Нагадаємо, в 2023 році Японія головує в G7. Відомо, що в травневому саміті країн візьме участь і президент України Володимир Зеленський, який долучиться в онлайн-форматі.

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