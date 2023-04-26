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Японія пропонує підписати на саміті G7 документ про ядерне роззброєння, – ЗМІ
Уряд Японії розглядає можливість підписання підсумкового документа щодо ядерного роззброєння на травневому саміті країн G7. Про це повідомляє NHK.
Саміт розпочнеться 19 травня в Хіросімі – місті, яке за часів Другої світової війни зазнало атомного бомбардування.
Крім ядерного питання, на порядку денному буде війна в Україні, ситуація в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також дії Китаю в регіоні.
За даними видання, на додаток до традиційної спільної заяви лідерів G7, Токіо пропонує підписати окремий документ, у якому йтиметься про необхідність прискорення ядерного роззброєння та неприпустимість розповсюдження ядерної зброї.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зазначається, що міністри закордонних справ країн G7 провели переговори перед самітом та погодилися працювати над створенням без'ядерного світу. А старший заступник міністра закордонних справ Японії Оно Кейічі вів кулуарні переговори з чиновниками інших країн G7 стосовно додаткового підсумкового документа.
Нагадаємо, в 2023 році Японія головує в G7. Відомо, що в травневому саміті країн візьме участь і президент України Володимир Зеленський, який долучиться в онлайн-форматі.
Джерело фото: ua.depositphotos.com