Зеленский назначил Ивана Федорова главой Запорожской ОВА

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №48/2024 о назначении мэра Мелитополя Ивана Федорова главой Запорожской облгосадминистрации.

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Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

"Назначить ФЕДОРОВА Ивана Сергеевича главой Запорожской облгосадминистрации", - говорится в указе.

Документ датирован 2 февраля, но сам Федоров уведомил об этом сегодня.

"Сегодня президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил меня главой Запорожской областной военной администрации. Моя цель неизменна - объединить усилия вокруг приближения победы Украины. Задачи четкие: усиление обороноспособности Запорожской области и полноценная поддержка военных, всесторонняя помощь жителям и переселению и адвокация прав людей, которые остаются в оккупации, подготовка к возобновлению жизнедеятельности общин после деоккупации», – написал Федоров.

Другим указом №47/2024 Зеленский уволил руководителя Запорожской ОВА Юрия Малашко с должности.

"Уволить МАЛАШКО Юрия Анатольевича с должности главы Запорожской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе.

Малашко отреагировал на это назначение и написал, что передает все достижения новой команде.

"Новой команде, которая будет руководить областью, мы передаем все наши достижения, и верим, что новые руководители региона не промахнутся и продолжат плодотворную работу на благо каждого запорожца. Что никакие политические амбиции не помешают святому делу - отвоевать все наши территории, освободиться от внутреннего врага – коррупции", - отметил он.

Напомним, 22 января Кабмин согласовал назначение Федорова Ивана Сергеевича главой Запорожской облгосадминистрации вместо Юрия Малашко.

Иван Федоров: что о нем известно

Добавим, что в 2010 году Федоров был избран депутатом Мелитопольского горсовета от Партии регионов, в 2015 – депутатом Запорожского облсовета от Блока Петра Порошенко. Мэром города Мелитополя стал в 2020 году, баллотировался от партии "Команда Сергея Минька" (предыдущего мэра).

После оккупации Мелитополя в марте 2022 года отказался сотрудничать с захватившими город российскими оккупантами. 11 марта Федорова похитили русские военные. На следующий день около двух тысяч жителей города вышли на протест с требованием уволить мэра.

После нескольких дней плена и пыток, Федорова обменяли на девять пленных русских солдат-срочников.