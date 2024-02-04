Зеленський призначив Івана Федорова головою Запорізької ОВА

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №48/2024 про призначення мера Мелітополя Івана Федорова головою Запорізької обласної державної адміністрації.

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Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

"Призначити ФЕДОРОВА Івана Сергійовича головою Запорізької обласної державної адміністрації", - йдеться в указі.

Документ датований 2 лютого, але сам Федоров повідомив про це сьогодні.

"Сьогодні президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив мене головою Запорізької обласної військової адміністрації. Моя мета незмінна - об'єднати зусилля навколо наближення перемоги України. Задачі чіткі: посилення обороноздатності Запорізької області та повноцінна підтримка військових, всебічна допомога мешканцям і переселенцям на підконтрольній Україні території та адвокація прав людей, які залишаються в окупації, підготовка до відновлення життєдіяльності громад після деокупації", - написав Федоров.

Іншим указом №47/2024 Зеленський звільнив очільника Запорізької ОВА Юрія Малашко з посади.

"Звільнити МАЛАШКА Юрія Анатолійовича з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться в указі.

Малашко відреагував на це призначення та написав, що передає всі здобутки новій команді.

"Новій команді, що керуватиме областю, ми передаємо всі наші здобутки, та віримо, що нові очільники регіону не схиблять та продовжать плідну роботу на благо кожного запорожця. Що ніякі політичні амбіції не стануть на заваді святій справі - відвоювати всі наші території, звільнитися від внутрішнього ворога - корупції", - зазначив він.

Нагадаємо, 22 січня Кабмін погодив призначення Федорова Івана Сергійовича головою Запорізької обласної державної адміністрації замість Юрія Малашка.

Іван Федоров: що про нього відомо

Додамо, що у 2010 році Федоров був обраний депутатом Мелітопольської міськради від Партії регіонів, у 2015 - депутатом Запорізької облради від Блоку Петра Порошенка. Міським головою Мелітополя став у 2020 році, балотувався від партії "Команда Сергія Мінька" (попереднього мера).

Після окупації Мелітополя в березні 2022 року відмовився співпрацювати з російськими окупантами, що захопили місто. 11 березня Федорова викрали російські військові. Наступного дня близько двох тисяч жителів міста вийшли на протест з вимогою звільнити мера.

Після кількох днів полону й катувань, Федорова обміняли на дев'ятьох полонених російських солдатів-строковиків.