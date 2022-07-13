Зеленский назначил нового главу Черновицкой ОГА: что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Запаранюка главой Черновицкой облгосадминистрации. Ранее этот пост занимал Сергей Осачук.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом говорится в указах главы государства №485/2022 и №486/2022.

Владимир Зеленский убежден, что знание региона и его специфики поможет Руслану Запаранюку успешно реализовать поставленные перед ним задачи.

В условиях военного положения из-за российской агрессии приоритетом для государства является слаженная работа таможни, не препятствующая движению гуманитарных грузов, обустройству пунктов пропуска на госгранице, предоставлению социальных услуг временно перемещенным лицам, вынужденным выехать из регионов Украины, где ведутся боевые действия и т.д.

Отмечается, что Запаранюк родился в 1974 году в с. Нижние Становцы в Черновицкой области. В 1997 окончил Черновицкий государственный университет им. Ю. Федьковича (специальность "физик, преподаватель"), в 2003 году - Черновицкий торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического университета (специальность "экономист по учету и аудиту").

Работал на разных должностях в финансовом секторе Черновицкой области. С июля 2014 года по настоящее время – начальник филиала Черновицкого областного управления АО "Государственный сберегательный банк Украины".

Напомним, Кабмин назначил Павла Козырева заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий – уполномоченным по внутренне перемещенным лицам.