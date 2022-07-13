Зеленський призначив нового голову Чернівецької ОДА: що про нього відомо

Президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Запаранюка головою Чернівецької обласної державної адміністрації. Раніше цю посаду займав Сергій Осачук.

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Про це йдеться в указах голови держави № 485/2022 та № 486/2022.

Володимир Зеленський переконаний, що знання регіону та його специфіки допоможе Руслану Запаранюку успішно реалізувати поставлені перед ним завдання.

В умовах воєнного стану через російську агресію пріоритетом для держави є злагоджена робота митниці, що не перешкоджає руху гуманітарних вантажів, облаштування пунктів пропуску на держкордоні, надання соціальних послуг тимчасово переміщеним особам, які були вимушені виїхати з регіонів України, де ведуться бойові дії тощо.

Зазначається, що Запаранюк народився 1974 року в с. Нижні Станівці Чернівецької області. У 1997-му закінчив Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича (спеціальність "фізик, викладач"), у 2003 році – Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (спеціальність "економіст з обліку та аудиту").

Працював на різних посадах у фінансовому секторі Чернівецької області. З липня 2014 року до цього часу – начальник філії Чернівецького обласного управління АТ "Державний ощадний банк України".

Нагадаємо, Кабмін призначив Павла Козирєва заступником міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій – уповноваженим з питань внутрішньо переміщених осіб.