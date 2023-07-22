Зеленский обсудил со Столтенбергом дальнейшие действия по интеграции Украины в НАТО

22 июля президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Лидеры обсудили дальнейшие шаги по интеграции Украины в НАТО и реализации договоренностей, достигнутых во время Вильнюсского саммита Альянса.

Об этом Зеленский написал в Telegram.

Кроме того, Зеленский рассказал Столтенбергу о ситуации в Черном море и рисках для глобальной продовольственной безопасности, которые создала Россия выходом из "зернового соглашения".

"Определили первоочередные и будущие шаги, необходимые для разблокирования и устойчивого функционирования черноморского "зернового коридора"", – добавил президент.

Сам Столтенберг назвал разговор с Зеленским "хорошим", и отметил, что решительно осуждает попытку Москвы превратить еду в оружие.

"Союзники поддерживают Украину столько, сколько нужно, и после саммита НАТО Украина ближе к НАТО, чем когда-либо", - добавил генсек.

Напомним, Владимир Зеленский в пятницу провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, обсудив, в частности, вопрос возобновления Черноморской зерновой инициативы.