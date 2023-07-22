- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Зеленський обговорив із Столтенбергом подальші дії щодо інтеграції України до НАТО
22 липня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Лідери обговорили подальші кроки щодо інтеграції України до НАТО та реалізацію домовленостей, досягнутих під час Вільнюського саміту Альянсу.
Про це Зеленський написав у Тelegram.
Окрім цього, Зеленський розповів Столтенбергу про ситуацію в Чорному морі та ризики для глобальної продовольчої безпеки, які створила Росія виходом із "зернової угоди".
"Визначили першочергові та майбутні кроки, необхідні для розблокування та сталого функціонування чорноморського "зернового коридору"", - додав президент.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Сам Столтенберг назвав розмову з Зеленським "гарною", та зазначив, що рішуче засуджує спробу Москви перетворити їжу на зброю.
"Союзники підтримують Україну стільки, скільки потрібно, і після саміту НАТО Україна ближча до НАТО, ніж будь-коли", - додав генсек.
Нагадаємо, Володимир Зеленський у п'ятницю провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, обговоривши, зокрема, питання відновлення Чорноморської зернової ініціативи.