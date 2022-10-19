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Зеленский первым среди иностранных лидеров провел разговор с новым главой правительства Швеции
Президент Украины Владимир Зеленский первым среди иностранных лидеров провел телефонные переговоры с новым премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Об этом украинский президент сообщил 19 октября в Twitter.
Зеленский рассказал об агрессиях Российской Федерации и поблагодарил за всестороннюю поддержку, которую Украина получает от Швеции.
Кристерссон также прокомментировал разговор в Twitter, написав: "Имел важный звонок с Зеленским сегодня. Швеция продолжает твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины".
Отметим, что Зеленский также стал первым среди иностранных лидеров, поговоривших с новым главой британского правительства Лиз Трасс.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, Швеция время от времени объявляет о разных видах помощи Украине. Недавно шведское правительство заявило, что предоставит Украине новый пакет помощи общей суммой в миллиард шведских крон (около 100 млн долларов).
До этого страна перечислила в ВСУ 1,7 млрд гривен.