Зеленский первым среди иностранных лидеров провел разговор с новым главой правительства Швеции

Президент Украины Владимир Зеленский первым среди иностранных лидеров провел телефонные переговоры с новым премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Об этом украинский президент сообщил 19 октября в Twitter.

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Зеленский рассказал об агрессиях Российской Федерации и поблагодарил за всестороннюю поддержку, которую Украина получает от Швеции.

Першим з іноземних лідерів провів розмову з новим Прем'єр-міністром 🇸🇪 Ульфом Крістерссоном. Побажав @SwedishPM успіхів! Розповів про відсіч агресії РФ. Цінуємо всебічну підтримку 🇺🇦 з боку 🇸🇪, зокрема на безпековому треку. Переконаний, що вона й надалі посилюватиметься. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 19, 2022

Кристерссон также прокомментировал разговор в Twitter, написав: "Имел важный звонок с Зеленским сегодня. Швеция продолжает твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины".

Отметим, что Зеленский также стал первым среди иностранных лидеров, поговоривших с новым главой британского правительства Лиз Трасс.

Напомним, Швеция время от времени объявляет о разных видах помощи Украине. Недавно шведское правительство заявило, что предоставит Украине новый пакет помощи общей суммой в миллиард шведских крон (около 100 млн долларов).

До этого страна перечислила в ВСУ 1,7 млрд гривен.