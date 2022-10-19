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Зеленський першим серед іноземних лідерів провів розмову з новим прем'єр-міністром Швеції
Президент України Володимир Зеленський перший серед іноземних лідерів провів телефонні переговори з новим прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Про це український президент повідомив 19 жовтня у Twitter.
Зеленський розповів про агресію Російської Федерації та подякував за всебічну підтримку, яку Україна отримує від Швеції.
Крістерссоном також прокоментував розмову в Twitter, написавши: "Мав важливий дзвінок з Зеленським сьогодні. Швеція продовжує непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України".
Зазначимо, що Зеленський також став першим серед іноземних лідерів, хто поговорив з новою очільнецею британського уряду Ліз Трасс.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, Швеція час від часу оголошує про різні види допомоги Україні. Нещодавно шведський уряд заявив, що надасть Україні новий пакет допомоги загальною сумою в мільярд шведських крон (близько 100 млн доларів).
До цього країна перерахувала на ЗСУ 1,7 млрд гривень.