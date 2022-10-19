Зеленський першим серед іноземних лідерів провів розмову з новим прем'єр-міністром Швеції

Президент України Володимир Зеленський перший серед іноземних лідерів провів телефонні переговори з новим прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Про це український президент повідомив 19 жовтня у Twitter.

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Зеленський розповів про агресію Російської Федерації та подякував за всебічну підтримку, яку Україна отримує від Швеції.

Першим з іноземних лідерів провів розмову з новим Прем'єр-міністром 🇸🇪 Ульфом Крістерссоном. Побажав @SwedishPM успіхів! Розповів про відсіч агресії РФ. Цінуємо всебічну підтримку 🇺🇦 з боку 🇸🇪, зокрема на безпековому треку. Переконаний, що вона й надалі посилюватиметься. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 19, 2022

Крістерссоном також прокоментував розмову в Twitter, написавши: "Мав важливий дзвінок з Зеленським сьогодні. Швеція продовжує непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України".

Зазначимо, що Зеленський також став першим серед іноземних лідерів, хто поговорив з новою очільнецею британського уряду Ліз Трасс.

Нагадаємо, Швеція час від часу оголошує про різні види допомоги Україні. Нещодавно шведський уряд заявив, що надасть Україні новий пакет допомоги загальною сумою в мільярд шведських крон (близько 100 млн доларів).

До цього країна перерахувала на ЗСУ 1,7 млрд гривень.