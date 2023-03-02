Зеленский пообещал России военный ответ на "зверский" удар по пятиэтажке в Запорожье

Президент Владимир Зеленский заявляет, что российский ракетный удар по Запорожью, в результате которого был разрушен пятиэтажный дом и погибли четыре человека, получит военный ответ. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

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"На сегодняшний зверский российский ракетный обстрел Запорожья будет наш ответ - как военный, так и юридический. Оккупант неизбежно будет чувствовать нашу силу - силу справедливости во всех смыслах слова. И я хочу поблагодарить всех наших спасателей, которые с ночи разбирают завалы дома, подъезд которого был разрушен ракетой", - заявил президент.

Глава государства также проинформировал, что провел в четверг очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, которое касалось "чисто фронтовой ситуации и ситуации с безопасностью".

"Общий доклад сделал Главнокомандующий [ВСУ Валерий Залужный]. Был доклад разведки. Подробно – по конкретным боевым направлениям, от командующих группировок наших войск. ОСУВ "Хортица" – ключевое внимание Бахмута. ОСУВ "Таврия" – обсудили Донецкое и Запорожское направление. доклад генерала Тарнавского", - прокомментировал Зеленский.

Также, по его словам, объединенная стратегическая группировка войск "Одесса" доложила о ситуации на Южном направлении, в частности "относительно того, что касается Херсона и Херсонщины".

"Конечно, не оставляем без внимания север нашего государства, границу. Командующие прекрасно понимают, что их задача – делать все, чтобы подавлять огонь террористов. И постоянно работаем с партнерами над тем, чтобы дальнобойность наших возможностей росла", - добавил президент.

Напомним, что в ночь на 2 марта в результате попадания ракеты системы С-300 были разрушены четыре этажа в пятиэтажном жилом доме в Запорожье, в результате чего, по предварительным данным, погибли четыре человека. Удалось спасти 11 человек, более 70 получили помощь. Кроме разрушенного дома, пострадали еще 15 многоэтажек, в которых были выбиты окна и повреждены балконы.