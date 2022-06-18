Зеленский посетил Николаев

В субботу, 18 июня, президент Украины посетил город Николаев. В ходе рабочей поездки Зеленский провел совещание по ситуации в регионе, где обсуждалась проблема с водоснабжением, ситуация в сельском хозяйстве и в зоне боевых действий.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Наша Николаевщина. Совещание относительно важных вопросов региона. Обсудили состояние экономики, восстановление водоснабжения, ситуацию в сельском хозяйстве. Отдельное внимание было уделено угрозам с суши и с моря. Не прекращаем работу ради победы", - написал Владимир Зеленский.

Также Владимир Зеленский вручил государственные награды представителям местных властей.

Так, орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени он наградил председателя Николаевской ОВА Виталия Кима. Орденом "За мужество" ІІІ степени – Николаевского городского голову Александра Сенкевича. А также звание бригадного генерала получил полковник Андрей Игнатов.

Напомним, что в школах Николаева с сентября запретят русский язык.