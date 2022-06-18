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Зеленский посетил Николаев
В субботу, 18 июня, президент Украины посетил город Николаев. В ходе рабочей поездки Зеленский провел совещание по ситуации в регионе, где обсуждалась проблема с водоснабжением, ситуация в сельском хозяйстве и в зоне боевых действий.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Наша Николаевщина. Совещание относительно важных вопросов региона. Обсудили состояние экономики, восстановление водоснабжения, ситуацию в сельском хозяйстве. Отдельное внимание было уделено угрозам с суши и с моря. Не прекращаем работу ради победы", - написал Владимир Зеленский.
Также Владимир Зеленский вручил государственные награды представителям местных властей.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Так, орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени он наградил председателя Николаевской ОВА Виталия Кима. Орденом "За мужество" ІІІ степени – Николаевского городского голову Александра Сенкевича. А также звание бригадного генерала получил полковник Андрей Игнатов.
Напомним, что в школах Николаева с сентября запретят русский язык.