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Зеленский проигнорировал предупреждения о вторжении России 24 февраля, - Байден
Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден заявил, что президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал предупреждения о том, что Российская Федерация вторгнется в его страну 24 февраля.
Такое заявление американский лидер сделал в пятницу, 10 июня, во время политического сбора средств в Лос-Анджелесе, пишет Bloomberg.
"Я знаю, что многие люди думали, что я, возможно, преувеличиваю, но я знал, и у нас были данные для подтверждения, что они (русские - ред.) въезжают на границу. Не было никаких сомнений. И Зеленский не хотел этого слышать, и многие люди тоже", - сказал Байден.
В то же время он обвинил Путина в попытке уничтожить не только нацию, но и культуру Украины, и сказал, что российский лидер считает Киев "резиденцией матушки-России".Подписывайтесь на наш YouTube канал
В свою очередь, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров ответил на заявление Джо Байдена относительно якобы неуслышанного предупреждения о вторжении.
"Фраза "не хотел слышать", вероятно, требует уточнения. К тому же, если вы помните, президент Украины призывал партнеров ввести пакет превентивных санкций, чтобы вынудить Россию к отводу войск и деэскалации ситуации. И тут уже можно сказать, что наши партнеры "не хотели нас слышать", - сказал Никифоров в комментарии LIGA.
Напомним, 9 июня Украина ввела санкции против президента РФ Владимира Путина. Под ограничительные меры попали и другие представители высшего руководства страны, такие как Дмитрий Песков, Михаил Мишустин, Сергей Лавров и другие.