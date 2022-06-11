Зеленский проигнорировал предупреждения о вторжении России 24 февраля, - Байден

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден заявил, что президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал предупреждения о том, что Российская Федерация вторгнется в его страну 24 февраля.

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Такое заявление американский лидер сделал в пятницу, 10 июня, во время политического сбора средств в Лос-Анджелесе, пишет Bloomberg.

"Я знаю, что многие люди думали, что я, возможно, преувеличиваю, но я знал, и у нас были данные для подтверждения, что они (русские - ред.) въезжают на границу. Не было никаких сомнений. И Зеленский не хотел этого слышать, и многие люди тоже", - сказал Байден.

В то же время он обвинил Путина в попытке уничтожить не только нацию, но и культуру Украины, и сказал, что российский лидер считает Киев "резиденцией матушки-России".

В свою очередь, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров ответил на заявление Джо Байдена относительно якобы неуслышанного предупреждения о вторжении.

"Фраза "не хотел слышать", вероятно, требует уточнения. К тому же, если вы помните, президент Украины призывал партнеров ввести пакет превентивных санкций, чтобы вынудить Россию к отводу войск и деэскалации ситуации. И тут уже можно сказать, что наши партнеры "не хотели нас слышать", - сказал Никифоров в комментарии LIGA.

Напомним, 9 июня Украина ввела санкции против президента РФ Владимира Путина. Под ограничительные меры попали и другие представители высшего руководства страны, такие как Дмитрий Песков, Михаил Мишустин, Сергей Лавров и другие.