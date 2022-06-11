Зеленський проігнорував попередження про вторгнення Росії 24 лютого, - Байден

Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден заявив, що президент України Володимир Зеленський проігнорував попередження про те, що Російська Федерація вторгнеться до його країни 24 лютого.

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Таку заяву американський лідер зробив у п'ятницю, 10 червня, під час політичного збору коштів у Лос-Анджелесі, пише Bloomberg.

"Я знаю, що багато людей думали, що я, можливо, перебільшую, але я знав, і ми мали дані для підтвердження, що вони (росіяни - ред.) в'їжджають на кордон. Не було жодних сумнівів. І Зеленський не хотів цього чути, і багато людей також", - сказав Байден.

Водночас він звинуватив Путіна у спробі знищити не лише націю, а й культуру України, та сказав, що російський лідер вважає Київ "резиденцією матінки-Росії".

У свою чергу, прес-секретар президента України Сергій Никифоров відповів на заяву Джо Байдена щодо нібито непочутного попередження про вторгнення.

"Фраза "не хотів чути", мабуть, вимагає уточнення. До того ж, якщо ви пам'ятаєте, президент України закликав партнерів запровадити пакет превентивних санкцій, щоб змусити Росію до відведення військ та деескалації ситуації. І тут уже можна сказати, що наші партнери" не хотіли нас чути", - сказав Никифоров у коментарі LIGA.

Нагадаємо, 9 червня Україна запровадила санкції проти президента РФ Володимира Путіна. Під обмежувальні заходи потрапили інші представники вищого керівництва країни, такі як Дмитро Пєсков, Михайло Мішустін, Сергій Лавров та інші.