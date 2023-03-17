Зеленский провел заседание Ставки: что обсуждалось

Президент Владимир Зеленский в пятницу провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Отмечается, что на заседании главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный проинформировал об общей ситуации на фронте, командующие оперативно-стратегическими группировками войск доложили об обстановке на их направлениях. Отдельно члены Ставки остановились на ходе боевых действий в самых сложных точках фронта.

В свою очередь, руководители разведки рассказали о планах и вероятных действиях противника в близкой и среднесрочной перспективе. Кроме того, участники заседания были проинформированы о результатах контрразведывательной работы украинских спецслужб. Также была рассмотрена актуальная внешнеполитическая ситуация в контексте отражения российского вторжения.

В заседании, кроме упомянутого Залужного, приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, командующие родами войск и оперативных направлений. К заседанию присоединились члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Напомним, что на прошлом заседании Ставки, по словам Зеленского, все члены высказали общую позицию относительно дальнейшего удержания и защиты Бахмута Донецкой области, который уже несколько месяцев пытаются захватить вражеские войска и где сложилась на сегодняшний день самая тяжелая ситуация на фронте.