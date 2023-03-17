Зеленський провів засідання Ставки: що обговорювалося

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це йдеться в повідомленні пресслужби глави держави.

Зазначається, що на засіданні головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поінформував про загальну ситуацію на фронті, командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про обстановку на їхніх напрямках. Окремо члени Ставки зупинилися на перебігу бойових дій у найскладніших точках фронту.

В свою чергу, керівники розвідки розповіли про плани та ймовірні дії противника у близькій та середньостроковій перспективі. Крім того, учасники засідання були поінформовані про результати контррозвідувальної роботи українських спецслужб. Також було розглянуто актуальну зовнішньополітичну ситуацію в контексті відбиття російського вторгнення.

У засіданні, окрім згаданого Залужного, взяли участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання також долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Нагадаємо, що на минулому засіданні Ставки, за словами Зеленського, усі члени висловили спільну позицію щодо подальшого утримання й захисту Бахмута Донецької області, який вже декілька місяців намагаються захопити ворожі війська і де склалася на сьогодні найважча ситуація на фронті.