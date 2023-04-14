Зеленский сменил начальника Центра специальных операций СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Евгения Хмару начальником Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов СБУ. Соответствующий указ появился на сайте Офиса президента.

"Назначить ХМАРУ Евгения Леонидовича начальником Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины", - говорится в документе.

Также президент уволил Сергея Дусика, который до этого возглавлял Центр специальных операций СБУ. Отметим, что Дусик руководил Центром с мая 2020 года.

В 2019 году "За личные заслуги в укреплении национальной безопасности, мужество, высокий профессионализм и образцовое исполнение служебного долга" Евгения Хмару наградили орденом Даниила Галицкого.

Центр специальных операций по борьбе с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов – отдельное подразделение Службы безопасности Украины. Он выполняет задачи по прекращению террористических актов и действий, угрожающих безопасности государства, освобождению заложников, захвату опасных преступников, защите участников уголовного судопроизводства, работников судов и правоохранительных органов, членов их семей.

В марте Владимир Зеленский указом утвердил назначение Сергея Андрущенко первым заместителем главы Службы безопасности Украины.

Напомним, Зеленский назначил председателей Сумской и Луганской ОВА.

Артюх Владимир будет руководить Сумской областной государственной администрацией.

Лысогор Артем стал главой Луганской областной государственной администрации.

Артём Лисогор до назначения был заместителем начальника Главного управления полиции в Житомирской области.

Владимир Артюх занимал должность заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, также являлся советником начальника Винницкой ОВА.