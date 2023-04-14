Зеленський змінив начальника Центру спеціальних операцій СБУ

Президент України Володимир Зеленський призначив Євгенія Хмару начальником Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів СБУ. Відповідний указ з‘явився на сайті Офісу президента.

“Призначити ХМАРУ Євгенія Леонідовича начальником Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України”, - йдеться в документі.

Також президент звільнив Сергія Дусіка, який до того очолював Центр спеціальних операцій СБУ. Зазначимо, Дусік керував Центром з травня 2020 року.

У 2019 році "За особисті заслуги у зміцненні національної безпеки, мужність, високий професіоналізм та зразкове виконання службового обов’язку" Євгена Хмару нагородили орденом Данила Галицького.

Центр спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів – окремий підрозділ Служби безпеки України. Він виконує завдання із припинення терористичних актів та дій, які загрожують безпеці держави, звільнення заручників, захоплення небезпечних злочинців, захисту учасників кримінального судочинства, працівників судів та правоохоронних органів, членів їх сімей.

У березні Володимир Зеленський указом затвердив призначення Сергія Андрущенка першим заступником голови Служби безпеки України.

Нагадаємо, Зеленський призначив голів Сумської і Луганської ОВА.

Артюх Володимир керуватиме Сумською обласною державною адміністрацію.

Лисогор Артем став головою Луганської обласної державної адміністрації.

Артем Лисогор до призначення був заступником начальника Головного управління поліції в Житомирській області.

Володимир Артюх займав посаду заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України, також був радником начальника Вінницької ОВА.