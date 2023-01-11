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Зеленский: Третьей мировой войны не будет, Украина остановит агрессора
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что миру не угрожает начало Третьей мировой войны, ведь украинцы смогут остановить агрессора на своей земле.
Об этом глава государства заявил вечером 10 января, выступая через видеосвязь на вручении кинопремии "Золотой глобус".
"Впереди еще битвы и слезы, но теперь я точно могу сказать, кто лучший в прошлом году – это вы. Свободные люди свободного мира. Объединившихся вокруг поддержки свободного украинского народа в нашей совместной борьбе за свободу", — сказал гарант.
Отметим, что президента представил актер и режиссер недавно посещавший Киев Шон Пенн.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме начала Третьей мировой войны, Россия также шантажировала международное сообщество ядерной угрозой. Однако постоянные разговоры российских политиков о применении ядерного оружия в Украине были лишь способом оказать влияние на решимость западных союзников Киева.
Как считают в ISW, военное командование РФ отдает себе отчет, что ядерный удар не даст ему никакого стратегического преимущества на поле боя, но с материальной и репутационной точек зрения будет иметь крайне тяжелые последствия.