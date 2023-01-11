Зеленский: Третьей мировой войны не будет, Украина остановит агрессора

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что миру не угрожает начало Третьей мировой войны, ведь украинцы смогут остановить агрессора на своей земле.

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Об этом глава государства заявил вечером 10 января, выступая через видеосвязь на вручении кинопремии "Золотой глобус".

"Впереди еще битвы и слезы, но теперь я точно могу сказать, кто лучший в прошлом году – это вы. Свободные люди свободного мира. Объединившихся вокруг поддержки свободного украинского народа в нашей совместной борьбе за свободу", — сказал гарант.

Отметим, что президента представил актер и режиссер недавно посещавший Киев Шон Пенн.

Кроме начала Третьей мировой войны, Россия также шантажировала международное сообщество ядерной угрозой. Однако постоянные разговоры российских политиков о применении ядерного оружия в Украине были лишь способом оказать влияние на решимость западных союзников Киева.

Как считают в ISW, военное командование РФ отдает себе отчет, что ядерный удар не даст ему никакого стратегического преимущества на поле боя, но с материальной и репутационной точек зрения будет иметь крайне тяжелые последствия.