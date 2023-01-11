Зеленський: Третьої світової війни не буде, Україна зупинить агресора

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що світові не загрожує початок Третьої світової війни, адже українці зможуть зупинити агресора на своїй землі.

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Про це голова держави заявив 11 січня, виступаючи через відеозв'язок на врученні кінопремії "Золотий глобус".

"Попереду ще битви та сльози, але тепер я точно можу сказати, хто був найкращим минулого року – це ви. Вільні люди вільного світу. Тих, хто об'єднався навколо підтримки вільного українського народу у нашій спільній боротьбі за свободу", — сказав гарант.

Зазначимо, що президента представив актор і режисер Шон Пенн, який нещодавно відвідував Київ.

Нагадаємо, окрім початку Третьої світової війни, Росія також шантажувала міжнародну спільноту ядерною загрозою. Однак постійні розмови російських політиків про застосування ядерної зброї в Україні були лише способом вплинути на рішучість західних союзників Києва.

Як вважають в ISW, військове командування РФ усвідомлює, що ядерний удар не дасть йому жодної стратегічної переваги на полі бою, але з матеріальної та репутаційної точок зору матиме вкрай важкі наслідки.