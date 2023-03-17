Зеленский уволил экс-спикера МИД с должности посла в Эстонии, назначив нового: кто им стал

Президент Владимир Зеленский уволил Марьяну Бецу с должности посла Украины в Эстонии, назначив вместо нее Максима Кононенко. Об этом говорится в указах главы государства №159 и №160 от 17 марта.

Напомним, что послом в Эстонии Бецу назначил еще предыдущий президент Петр Порошенко 13 сентября 2018 года. До этого она была спикером Министерства иностранных дел. Зеленский же решением от 23 декабря 2022 года присвоил ей ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса.

Кононенко родился в 1980 году в нынешнем Кропивницком, в 2002 году окончил Учебно-научный институт международных отношений Киевского национального университета имени Шевченко по специальности "Международное право". На дипломатическую службу пришел в 2004 году, работая в договорно-правовом департаменте МИД.

В 2006-2010 годах был первым секретарем посольства во Франции, в 2010-2012 работал в департаменте менеджмента персонала МИД, в 2012-2016 - советником по юридическим вопросам в Постоянном представительстве Украины при Совете Европе, с февраля по июнь 2016 года - постоянным представителем Украины при Совете Европы.

В 2016-2018 годах Кононенко был заместителем директора департамента международного права МИД, участвовал в переговорах по демаркации границы с Беларусью и Молдовой, в 2017-2018 - членом комитета юридических советников по международному публичному праву Совета Европы от Украины.

В 2018-2020 годах работал в МИД заместителем директора департамента Европейского союза и НАТО, в 2020-2021 – советником-посланником посольства во Франции, в 2021-2022 - послом в Нидерландах, с марта по сентябрь 2022 года – по совместительству также представителем Украины при Организации по запрещению химического оружия.