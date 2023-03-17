Зеленський звільнив ексречницю МЗС з посади посла в Естонії та призначив нового: хто ним став

Президент Володимир Зеленський звільнив Марʼяну Бецу з посади посла України в Естонії, призначивши замість неї Максима Кононенка. Про це йдеться в указах глави держави №159 и та №160 від 17 березня.

Нагадаємо, що послом в Естонії Бецу призначив ще попередній президент Петро Порошенко 13 вересня 2018 року. До цього вона була речницею Міністерства закордонних справ. Зеленський же рішенням від 23 грудня 2022 року присвоїв їй ранг надзвичайного і повноважного посланника першого класу.

Зазначимо, що Кононенко народився в 1980 році в нинішньому Кропивницькому, в 2002 році закінчив Навчально-науковий інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Шевченка за спеціальністю "Міжнародне право". На дипломатичну службу прийшов у 2004 році, працювавши в договірно-правовому департаменті МЗС.

В 2006-2010 ооках був першим секретарем посольства у Франції, в 2010-2012 працював у департаменті менеджменту персоналу МЗС, в 2012-2016 - радником з юридичних питань у Постійному представництві України при Раді Європі, з лютого по червень 2016 року виконував обов'язки постійного представника України при Раді Європи.

В 2016-2018 роках Кононенко був заступником директора департаменту міжнародного права МЗС, брав участь у переговорах з демаркації кордону з Білоруссю та Молдовою, в 2017-2018 - членом комітету юридичних радників з міжнародного публічного права Ради Європи від України.

В 2018-2020 роках працював у МЗС заступником директора департаменту Європейського союзу і НАТО, в 2020-2021 - радником-посланником посольства у Франції, в 2021-2022 - був послом у Нідерландах, з березня по вересень 2022 року - за сумісництвом також представляв Україну в Організації по забороні хімічної зброї.