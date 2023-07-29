Зеленский в Донецкой области посетил подразделения ИПСО (ФОТО)

Президент Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Донецкую область 29 июля посетил подразделения информационно-психологических операций и Движения сопротивления Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Как сообщает пресс-служба главы государства, командиры тактических групп ИПСО рассказали о своей деятельности с применением передовых информационных технологий, успешных информационно-психологических кампаниях и акциях. Президенту продемонстрировали возможности средств разведки, перехватов и специальных акустических средств для введения врага в заблуждение.

Начальник группы Движения сопротивления проинформировал Зеленского о работе агентурных сетей на оккупированных территориях, проведении специальных мероприятий по повреждению логистики и обнаружению скоплений живой силы и техники противника. Глава государства в свою очередь поздравил военнослужащих ССО с их профессиональным праздником и вручил государственные награды.

Кроме того, Зеленский посетил передовые позиции ССО на Бахмутском направлении. Он побывал в командном пункте тактических групп ССО в городе Часов Яр. Глава государства заслушал доклад командира об оперативной ситуации в зоне ответственности, выполнении специальных задач и потребности подразделений в оружии, технике и оборудовании. Здесь он также вручил награды, в частности, отличие "Крест боевых заслуг" и ордена Богдана Хмельницкого I степени, а также "ценные подарки".

Как рассказал сам президент в ежедневном видеообращении, в течение дня он посетил Часов Яр, Краматорск, Славянск, Дружковку и Константиновку, "поприветствовал и имел честь лично поздравить, пожать руку" и наградить воинов ССО по случаю их профессионального дня.

"Они всегда на самых горячих участках фронта, на наиболее ответственных, особых задачах. Так и сейчас – Бахмутское направление. Приехал к ним... ССО – это такой героизм, о котором невозможно рассказать все детали. Лишь через годы, потом. Такова специфика операций. Ребята наносят особо ощутимые удары по российским террористам", - отметил Зеленский.

Из того, о чем сейчас можно говорить, он указал участие ССО в ключевых боевых операциях в Донецкой области, вспомнив Бахмут, Соледар, Авдеевку, Красногоровку и Марьинку.

"Вместе со всеми защищали Киев, и Гостомель, и Бучу, и Ирпень, и Мощун, и Макаров. Остров Змеиный – это тоже ССО вместе с разведкой, вместе с "альфовцами" [СБУ] и ВМС. Кинбурнская коса. Херсон. Сейчас – освобождение Старомайорского. Это тоже результат, в частности, ССО", - отметил глава государства.

По словам президента, за время войны 17 воинов ССО были удостоены звания Героя Украины, 13 из них – посмертно. Государственными наградами было отмечено 2520 бойцов этого рода войск.

Напомним, что об освобождении села Старомайорское Великоновоселковской общины было сообщено 27 июля. Впрочем, тогда речь шла об участии в операции лишь подразделений ВМС и теробороны.