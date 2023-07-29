Зеленський на Донеччині відвідав підрозділи ІПСО (ФОТО)

Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Донецьку область 29 липня відвідав підрозділи інформаційно-психологічних операцій та Руху опору Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Як повідомляє пресслужба глави держави, командири тактичних груп ІПСО розповіли про свою діяльність із застосуванням передових інформаційних технологій, успішні інформаційно-психологічні кампанії та акції. Президенту продемонстрували можливості засобів для розвідки, перехоплень та спеціальних акустичних засобів для введення ворога в оману.

Начальник групи Руху опору поінформував Зеленського про роботу агентурних мереж на окупованих територіях, проведення спеціальних заходів щодо пошкодження логістики та виявлення скупчень живої сили й техніки противника. Глава держави, в свою чергу, привітав військовослужбовців ССО з їхнім професійним святом і вручив державні нагороди.

Крім того, Зеленський відвідав передові позиції ССО на Бахмутському напрямку. Він побував у командному пункті тактичних груп ССО у місті Часів Яр. Глава держави заслухав доповідь командира про оперативну ситуацію в зоні відповідальності, виконання спеціальних завдань і потреби підрозділів у зброї, техніці та обладнанні. Тут він теж вручив нагороди, зокрема відзнаку "Хрест бойових заслуг" та ордени Богдана Хмельницького І ступеня, а також "цінні подарунки".

Як розповів сам президент у щоденному відеозверненні, протягом дня він відвідав Часів Яр, Краматорськ, Слов’янськ, Дружківку та Костянтинівку, "вітав і мав честь особисто привітати, потиснути руку" й нагородити воїнів ССО з нагоди їхнього професійного дня.

"Вони завжди на найбільш гарячих ділянках фронту, на найбільш відповідальних, особливих завданнях. Так і зараз – Бахмутський напрямок, приїхав до них... ССО – це такий героїзм, про який неможливо розказати всі деталі. Лише через роки, згодом. Така специфіка операцій. Хлопці завдають особливо відчутних ударів по російських терористах", - зазначив Зеленський.

З того, про що можна зараз говорити, він вказав участь ССО у ключових бойових операціях в Донецькій області, згадавши Бахмут, Соледар, Авдіївку, Красногорівку та Марʼїнку.

"Разом з усіма боронили Київ, і Гостомель, і Бучу, і Ірпінь, і Мощун, і Макарів. Острів Зміїний – це теж ССО разом з розвідкою, разом з "альфівцями" [СБУ] та ВМС. Кінбурнська коса. Херсон. Зараз – звільнення Старомайорського. Це теж результат, зокрема, ССО", - зазначив глава держави.

За словами президента, за час війни 17 воїнів ССО були удостоєні звання Героя України, 13 із них - посмертно. Державними нагородами було відзначено 2520 бійців цього роду військ.

Нагадаємо, що про звільнення села Старомайорське Великоновосілківської громади було повідомлено 27 липня. Втім, тоді йшлося про участь в операції лише підрозділів ВМС та тероборони.