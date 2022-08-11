Зеленский возмущен обнародованием военных планов Украины "представителями военной сферы"

Президент Владимир Зеленский возмущен тем, что некоторые должностные лица, комментируя военные события, раскрывают военные планы командования украинских войск, что ставит их реализацию под угрозу. Об этом глава государства сказал в очередном вечернем видеообращении.

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"Хочу отметить важную вещь для всех представителей государственной и местной власти, военной сферы, комментирующих события на фронте, оборонный замысел командования, подготовку конкретных операций и так далее. Общее правило простое: война - это точно не время для тщеславия и громкости заявлений", - заявил он.

По словам Зеленского, чем меньше конкретных деталей озвучивается об оборонных планах Украины, тем лучше будет для реализации этих оборонных планов.

"Если вы хотите оставить после себя громкие заголовки – это одно дело, откровенно безответственное. Если же вы хотите победить и победы для Украины, то это другое дело, и вы должны чувствовать свою ответственность за каждое сказанное слово о том, к чему готовится наше государство в обороне или контрнаступлениях", - подчеркнул президент.

Напомним, что ранее в четверг заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила о том, что Служба безопасности Украины расследует утечку информации о планах Вооруженных сил Украины, которая произошла из-за заявлений в интервью "военного с высоким званием известному изданию".

Она прямо не назвала, о ком идет речь, однако как раз накануне интернет-издание "РБК-Украина" опубликовало интервью с генералом Дмитрием Марченко, который комментировал темы ударов ВСУ по мосту на Каховской ГЭС, возможного наступления на Херсон и вновь затронул тему важности удара по мосту, соединяющему Крым с Россией. Издание "Бабель" при этом выяснило у правоохранительных органов, что речь действительно идет именно о Марченко.