Зеленський обурений оприлюдненням військових планів України "представниками військової сфери"

Президент Володимир Зеленський обурений тим, що деякі посадовці, коментуючи воєнні події, розкривають військові плани командування українських військ, що ставить їхню реалізацію під загрозу. Про це глава держави сказав у черговому вечірньому відеозверненні.

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"Хочу зазначити важливу річ для усіх представників державної та місцевої влади, військової сфери, які коментують події на фронті, оборонний задум командування, підготовку конкретних операцій тощо. Загальне правило просте: війна - це точно не час для марнославства і гучності заяв", - заявив він.

За словами Зеленського, чим менше конкретних деталей озвучується про оборонні плани України, тим краще буде для реалізації цих оборонних планів.

"Якщо ви хочете залишити по собі гучні заголовки - це одна справа, відверто безвідповідальна. Якщо ж ви хочете перемогти і перемоги для України, то це інша справа, і ви маєте відчувати свою відповідальність за кожне сказане слово про те, до чого готується наша держава в обороні чи контрнаступах", - підкреслив президент.

Нагадаємо, що раніше у четвер заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про те, що Служба безпеки України розслідує витік інформаці про плани Збройних сил України, що стався через заяви в інтерв'ю "військового з високим званням відомому виданню".

Вона прямо не назвала, про кого йдеться, однак якраз напередодні інтернет-видання "РБК-Україна" опубліковало інтерв'ю з генералом Дмитром Марченком, який коментував теми ударів ЗСУ по мосту на Каховській ГЕС, можливого наступу на Херсон та знову торкнувся теми важливості удару по мосту, що з'єднує Крим з Росією. Видання "Бабель" при цьому з'ясувало у правоохороних органів, що мова дійсно йде саме про Марченка.