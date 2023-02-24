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Зеленский хотел бы провести саммит Латинской Америки и Украины: о чем бы говорил
Украина рассчитывает привлечь к формуле мира как можно больше стран. В частности, президент Владимир Зеленский хотел бы провести саммит между Украиной и странами Латинской Америки.
Об этом он заявил на пресс-конференции к годовщине начала полномасштабной войны.
"Латинская Америка очень важна, я бы очень хотел сделать конференцию, хотел бы сделать встречу, саммит стран Латинской Америки и Украины", - отметил Зеленский.
Он добавил, что ему тяжело выезжать из страны, но именно на такую встречу он поехал бы.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Я смог бы им донести, их медиа, их обществу (позицию Украины о войне с Россией – ред.)", - сказал президент.
Также, по его словам, Украине необходимо предпринимать шаги навстречу странам Африканского континента.
"Мы очень плохо работали много лет, мы не обращали внимания - это большая ошибка. Поэтому принята специальная программа расширения посольского присутствия в регионе", - отметил Зеленский.
Кроме того, он вновь подчеркнул, что Украина хотела бы привлечь Индию и Китай к формуле мира.
Напомним, Зеленский на саммите G20 представил формулу мира из 10 шагов, первым из которых должен стать вывод войск РФ с территории Украины.