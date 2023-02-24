Зеленский хотел бы провести саммит Латинской Америки и Украины: о чем бы говорил

Украина рассчитывает привлечь к формуле мира как можно больше стран. В частности, президент Владимир Зеленский хотел бы провести саммит между Украиной и странами Латинской Америки.

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Об этом он заявил на пресс-конференции к годовщине начала полномасштабной войны.

"Латинская Америка очень важна, я бы очень хотел сделать конференцию, хотел бы сделать встречу, саммит стран Латинской Америки и Украины", - отметил Зеленский.

Он добавил, что ему тяжело выезжать из страны, но именно на такую встречу он поехал бы.

"Я смог бы им донести, их медиа, их обществу (позицию Украины о войне с Россией – ред.)", - сказал президент.

Также, по его словам, Украине необходимо предпринимать шаги навстречу странам Африканского континента.

"Мы очень плохо работали много лет, мы не обращали внимания - это большая ошибка. Поэтому принята специальная программа расширения посольского присутствия в регионе", - отметил Зеленский.

Кроме того, он вновь подчеркнул, что Украина хотела бы привлечь Индию и Китай к формуле мира.

Напомним, Зеленский на саммите G20 представил формулу мира из 10 шагов, первым из которых должен стать вывод войск РФ с территории Украины.