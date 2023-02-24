Зеленський хотів би провести саміт Латинської Америки і України: про що говорив би

Україна розраховує залучити до формули миру якомога більшу кількість країн. Зокрема, президент Володимир Зеленський хотів би провести саміт між Україною і країнами Латинської Америки.

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Про це він заявив на пресконференції до річниці початку повномасштабної війни.

"Латинська Америка дуже важлива, я дуже хотів би зробити конференцію, хотів би зробити зустріч, саміт країн Латинської Америки та України", - зазначив Зеленський.

Він додав, що йому важко виїжджати з країни, але саме на таку зустріч він поїхав би.

"Я зміг би їм донести, їхнім медіа, їхньому суспільству (позицію України про війну з Росією, – ред.)", - сказав президент.

Також, за його словами, Україні необхідно робити кроки назустріч країнам Африканського континенту.

"Ми дуже погано працювали багато років, ми не звертали уваги - це велика помилка. Тому прийнято спеціальну програму розширення посольської присутності в регіоні", - зазначив Зеленський.

Крім того, він знову наголосив, що Україна хотіла б залучити Індію і Китай до формули миру.

Нагадаємо, Зеленський на саміті G20 презентував формулу миру з 10 кроків, першим з яких має стати виведення військ РФ із території України.