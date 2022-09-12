Зеленский заявил, что сейчас переговоры с Путиным невозможны

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что любое соглашение между Украиной и Россией может быть заключено только при полном выводе войск РФ с украинской территории.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью телеканалу CNN.

"На сегодняшний день – нет. Я не вижу ни желания с их стороны быть конструктивными. Что касается их ультиматумов, то мне все равно, кто эти ультиматумы выдвигал – Путин или кто-то другой. Это мой принцип – я не буду говорить с тем, кто ставит ультиматумы ", – сказал Зеленский.

Он отметил, что любое соглашение между Украиной и Россией может быть заключено только при полном выводе войск РФ с украинской территории.

"Я знаю, что некоторые страны подталкивают нас в направлении минского процесса. Я хочу, чтобы мир признал, что одно дело – дипломатическое решение, а другое – Минск-2, 3, 5, 10. Это две разные вещи, потому что Минск – пустая бумажка, которая позволит России отдохнуть перед следующим вторжением", – сказал Зеленский.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский, участвуя в панельной дискуссии на 17-й встрече Ялтинской европейской стратегии "Украина в защите нашей общей свободы", также заявил, что переговоры с Россией пока невозможны.