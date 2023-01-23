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Бывший советник главы "Нафтогаза" купил львовский отель "Власта": названа цена
Компания экс-советника председателя правления НАК "Нафтогаз" Олега Диденко "Магнус Трейдинг Украина" победила на онлайн-аукционе, предложив наивысшую цену за львовскую гостиницу "Власта".
Об этом 23 января сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества, а также свидетельствуют данные Prozorro.Продажи.
От начальной установленной цены лота стоимость выросла в 16 раз, победитель предложил 115 млн грн.
Отель "Власта" расположен в 12-ти этажном доме, он имеет 157 номеров разных категорий и конференц-холл на 80 человек. Площадь гостиницы 8174,7 кв. м. Рядом находится ТРЦ и исторический центр города - Оперный театр расположен в 1,5 км от отеля.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Все средства, которые привлекает Фонд госимущества, идут на Силы обороны. Например, на деньги за "Власту" можно приобрести более 300 пикапов для защитников Украины", - подчеркнули в Фонде государственного имущества и отметили, что в последние годы гостиница "Власта" работала в убыток.
Выяснилось, что в 2020 году отель получил 251 тыс грн чистого ущерба, в 2021 году – 78 тыс грн, за январь-сентябрь 2022 года – 421 тыс грн.
Напомним, в 2014-2020 годах Диденко возглавлял газоснабжающую компанию "Газ Украины" и работал директором "Нафтогаза" по проблемной задолженности, газораспределительным системам и розничному газоснабжению, однако впоследствии Витренко пригласил его вернуться в НАК.
В июне 2022 года его уволили на фоне скандала по поводу покупки Bentley.