Колишній радник голови "Нафтогазу" купив львівський готель "Власта": названа ціна

Компанія ексрадника голови правління НАК "Нафтогаз" Олега Діденка "Магнус Трейдінг Україна" перемогла на онлайн-аукціоні, запропонувави найвищу ціну за львівський готель “Власта”.

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Про це 23 січня повідомила пресслужба Фонду державного майна, а також свідчать дані Prozorro.Продажі.

Від початкової встановленої ціни лоту вартість зросла в 16 разів, переможець запропонував 115 млн грн .

Готель "Власта" розташований в 12-ти поверховому будинку, він має 157 номерів різних категорій та конференц-хол на 80 людей. Площа готелю 8174,7 кв. м. Поряд знаходиться ТРЦ та історичний центр міста — Оперний театр розташований за 1,5 км від готелю.

"Всі кошти, які залучає Фонд держмайна, йдуть на Сили оборони. Наприклад, на гроші за “Власту” можна придбати понад 300 пікапів для захисників України", — підкреслили в Фонді державного майна та зауважили, що останніми роками готель "Власта" зазнав значних збитків.

З'ясувалося, що в 2020 році він отримав 251 тис грн чистого збитку, в 2021 році - 78 тис грн, за січень-вересень 2022 року - 421 тис грн.

Нагадаємо, у 2014-2020 роках Діденко очолював газопостачальну компанію "Газ України" та працював директором "Нафтогазі" з проблемної заборгованості, газорозподільних систем та роздрібного газопостачання, однак згодом Вітренко запросив його повернутися у НАК.

У червні 2022 року його звільнили на фоні скандалу щодо купівлі Bentley.