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Цены на аренду квартир растут несмотря на падение спроса
Цены на аренду квартир продолжают расти почти во всех регионах Украины.
За последний год цены на аренду жилья больше всего выросли в Черкасской, Волынской и Полтавской областях— на 67%, 66% и 55% соответственно. В то же время в Киеве снять жилье стало дороже на 29%, свидетельствуют данные исследования маркетплейса недвижимости DIM.RIA.
Уменьшилась стоимость аренды только в трех регионах – в Сумской (-27%), Херсонской (-20%) и Кировоградской (-12%) областях.
За последний месяц больше всего аренда выросла в Житомирской и Хмельницкой областях — на 10%, а также в Ровенской — на 7%.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Арендовать однокомнатную квартиру в Украине в июле дороже всего обходилось в столице — в среднем 18 тыс. грн. Однако цены в разных районах Киева могут существенно отличаться: от 9498 грн за среднюю однокомнатную квартиру в Деснянском районе до 23463 грн на Печерске.
Второе место по средней стоимости однокомнатного жилья занимает Днепропетровская область (15268 грн), которая в июле обошла Полтавскую и Львовскую. За последний месяц самое заметное удорожание аренды жилья произошло в Черновицкой, Хмельницкой и Житомирской областях.
На рынке аренды в течение июля количество предложений росло в основном в центральных и западных областях Украины. В Киевской области новых объявлений стало меньше на 13% по сравнению с июнем. В масштабах года аналитики зафиксировали наиболее существенный спад количества предложений по аренде жилья в Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях (-61%, -58%, -54%).
В то же время согласно статистике ЛУН, в рейтинге цен на аренду жилья в августе 2024-го лидируют все же Львов и Ужгород — средняя стоимость 17 тыс. гривен за однокомнатную квартиру, Киев с ценой 15 тыс. гривен — на третьем месте.
Цены на аренду квартир в Киеве на июль-август 2024 года.
В Киеве аренда подорожала за последний год почти на 30%. Сегодня В столице самое дорогое жилье снимают в Печерском, Подольском и Шевченковском районах — более 20 тыс. гривен за однокомнатную и 23 тыс. гривен за двухкомнатную.
Самые дешевые квартиры – в Деснянском и Святошинском районах – 9 500 гривен и 16 тысяч за однокомнатную и 12 700 и 18 тысяч за двухкомнатную квартиру.
В то же время аналитики DIM.RIA отмечают спад спроса в июле почти во всех областях Украины, повышение наблюдается только в Одесской, Черновицкой и Черкасской областях. В сравнении данных год к году у посетителей маркетплейса снижался интерес к аренде во всех областях Украины.
В Киеве на каждое объявление приходится в среднем более трех отзывов, в Винницкой области — 41, Днепропетровской — 8, во Львовской — 7, в Тернопольской — 26, в Одессе на каждое объявление находится 32 заинтересованных пользователя. Приблизительно на одном уровне предложение и спрос находятся только в Херсонской, Сумской и Черниговской областях.