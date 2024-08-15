Ціни на оренду квартир ростуть попри падіння попиту

Ціни на оренду квартир продовжують зростати майже у всіх регіонахУкраїни.

За останній рік ціни на оренду житла найбільше зросли у Черкаській, Волинській та Полтавській області - на 67%, 66% та 55% відповідно. Водночас у Києві винайняти житло стало дорожче на 29%, свідчать дані дослідження маркетплейсу нерухомості DIM.RIA.

Зменшилась вартість оренди лише у трьох регіонах - у Сумській (-27%), Херсонській (-20%) та Кіровоградській (-12%) областях.

Протягом останнього місяця найбільше оренда зросла у Житомирській та Хмельницькій областях - на 10%, а також на Рівненщині- на 7%.

Орендувати однокімнатну квартиру в Україні у липні найдорожче обходилося у столиці — у середньому 18 тис. грн. Проте ціни у різних районах Києва можуть суттєво відрізнятись: від 9 498 грн за середню однокімнатну квартиру у Деснянському районі до 23 463 грн на Печерську.

Друге місце за середньою вартістю однокімнатного житла посідає Дніпропетровська область (15 268 грн), що у липні обійшла Полтавську та Львівську. За останній місяць найпомітніше здорожчання оренди житла відбулось у Чернівецькій, Хмельницькій та Житомирській областях.

На ринку оренди протягом липня кількість пропозицій зростала здебільшого у центральних та західних областях України. У Київській області нових оголошень поменшало на 13% порівняно з червнем. У масштабах року аналітики зафіксували найсуттєвіший спад кількості пропозицій з оренди житла у Полтавській, Кіровоградській та Миколаївській областях (-61%, -58%, -54%).

Водночас згідно зі статистикою ЛУН, загалом у рейтингу цін на оренду житла у серпні 2024-го лідирують все ж таки Львів та Ужгород - середня вартість 17 тис. гривень за однокімнатну квартиру, Київ з ціною 15 тис. гривень - на третьому місці.

Інфографіка: ЛУН

Ціни на оренду квартир у Києві на липень-серпень 2024

У Києві оренда подорожчала за останній рік майже на 30%. Сьогодні У столиці найдорожче житло винаймають у Печерському, Подільському та Шевченківському районах - понад 20 тис гривень за однокімнатну і 23 тис. гривеньза двокімнатну.

Найдешевші квартири - у Деснянському та Святошинському районах - 9 500 гривень та 16 тисяч за однокімнатну та 12 700 і 18 тисяч за двокімнатне помешкання.

Водночас аналітики DIM.RIA наголошують про спад попиту у липні майже у всіх областях України, підвищення спостерігається лише в Одеській, Чернівецькій та Черкаській областях. У порівнянні даних рік до року у відвідувачів маркетплейсу знижувався інтерес до оренди у всіх областях України.

У Києві на кожне оголошення припадає в середньому більше трьох відгуків, у Вінницькій області — 41, Дніпропетровській — 8, у Львівській — 7, у Тернопільській — 26, в Одесі на кожне оголошення знаходиться 32 зацікавлених користувачі. Приблизно на одному рівні пропозиція та попит знаходяться лише у Херсонській, Сумській та Чернігівській областях.