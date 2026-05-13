Недвижимость
Цены на первичке в Киеве в мае 2026 (инфографика)

Цены на первичке в Киеве в мае 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы проиллюстрировать ситуацию на первичном рынке недвижимости Киева по состоянию на май 2026 года. Смотрите детальный анализ цен на новостройки в мае 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям.

Как изменились цены на новостройки в Киеве в мае 2026

По состоянию на май 2026 года первичный рынок Киева демонстрирует умеренный рост цен. По данным ЛУН Статистика, средняя стоимость квадратного метра в новостройках столицы выросла, причём это касается и эконом, и комфорт, и даже бизнес-сегмента. Соответственно, сейчас цены за квадратный метр следующие:

  • Эконом — 43 000 грн; 
  • Комфорт — 53 000 грн; 
  • Бизнес — 78 000 грн.

Дополнительно на рынок влияют государственные ипотечные программы, активность застройщиков и ограниченный объём нового введения жилья в эксплуатацию. Более детально ситуацию по районам и средним ценам рассмотрим ниже.

Цены на новостройки в Киеве

Средние цены квадратного метра в новостройках по районам Киева

Наиболее дорогие квартиры в новостройках традиционно остаются в центральных районах столицы. Лидерами по наиболее дорогим районам для покупки первичной недвижимости являются:

  • Печерский — 125 000 грн/кв. м; 
  • Шевченковский — 74 800 грн/кв. м; 
  • Голосеевский — 56 800 грн/кв. м.

Вместе с тем к районам со средним сегментом цен на первичном рынке в мае 2026 относятся:

  • Подольский — 72 100 грн/кв. м; 
  • Соломенский — 57 200 грн/кв. м; 
  • Святошинский — 56 700 грн/кв. м; 
  • Оболонский — 55 300 грн/кв. м.
Фото 2 — Цены на первичке в Киеве в мае 2026 (инфографика)
Средние цены квадратного метра в новостройках по районам Киева — май 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее доступное жильё на первичном рынке Киева можно найти в следующих районах:

  • Днепровский — 48 800 грн/кв. м; 
  • Дарницкий — 47 400 грн/кв. м; 
  • Деснянский — 47 400 грн/кв. м.

Вместе с тем в киевской агломерации можно найти более доступные предложения:

  • Вишнёвое — 48 700 грн; 
  • Ирпень — 48 400 грн; 
  • Софиевская Борщаговка — 43 900 грн; 
  • Крюковщина — 41 800 грн; 
  • Петропавловская Борщаговка — 40 500 грн; 
  • Бровары — 40 100 грн; 
  • Вышгород — 39 500 грн; 
  • Буча — 39 100 грн; 
  • Гатное — 37 300 грн; 
  • Борисполь — 36 500 грн;
  • Гостомель — 33 800 грн.

Кроме того, аналитики рынка обращают внимание на постепенное увеличение разрыва между ценами в центральных и периферийных районах Киева. На это влияют как стоимость земли, так и различный уровень спроса на жильё в конкретных локациях.

Средние цены квадратного метра в новостройках по классам жилья

Помимо районного распределения, существенное влияние на цену оказывает класс жилого комплекса. Наиболее дорогие предложения на первичном рынке Киева в мае 2026 представлены в следующих сегментах:

  • Премиум-класс — 133 000 грн/кв. м; 
  • Бизнес-класс — 78 100 грн/кв. м.
Фото 3 — Цены на первичке в Киеве в мае 2026 (инфографика)
Средние цены квадратного метра в новостройках по классам жилья в Киеве — май 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Вместе с тем наиболее массовыми предложениями на рынке остаются квартиры среднего ценового сегмента:

  • Комфорт-класс — 53 000 грн/кв. м; 
  • Эконом-класс — 43 200 грн/кв. м.

Именно комфорт-класс демонстрирует наиболее активный рост цен в последние месяцы, поскольку спрос на этот сегмент остаётся стабильно высоким. Эконом-класс в свою очередь демонстрирует более сдержанную динамику.

Средние цены квадратного метра в новостройках по Киеву

По данным ЛУН Статистика, средняя цена квадратного метра на первичном рынке Киева в мае 2026 года составляет около 57 400 грн. Если сравнивать с предыдущим месяцем, то средняя стоимость квадратного метра снизилась приблизительно на 2,2% (в апреле эта стоимость достигала 58 700 грн).

Тем не менее в более длительной перспективе рынок продолжает демонстрировать рост. Наиболее активный рост стоимости фиксируется в сегменте комфорт-класса, тогда как эконом-класс демонстрирует более сдержанную динамику.

Также на рынок продолжают влиять государственные программы кредитования и ипотеки, в частности «єОселя», которая поддерживает спрос на первичное жильё даже в условиях нестабильной экономической ситуации.

Фото 4 — Цены на первичке в Киеве в мае 2026 (инфографика)
Средние цены квадратного метра в новостройках по Киеву — май 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена квадратного метра в новостройках Киева

Согласно данным M2Bomber, по состоянию на май 2026 года наиболее распространённая цена квадратного метра в новостройках Киева составляет 21 000 грн (9,3%). То есть наибольшее количество предложений на первичном рынке приходится именно на этот ценовой диапазон, что соответствует сегменту комфорт- и эконом-класса и является наиболее востребованным среди покупателей.

Фото 5 — Цены на первичке в Киеве в мае 2026 (инфографика)
Наиболее распространённая цена квадратного метра в новостройках Киева по состоянию на май 2026 года
Инфографика: m2bomber.com

