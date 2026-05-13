Цены на первичке во Львове в мае 2026 (инфографика)

Цены на первичке во Львове в мае 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы проиллюстрировать ситуацию на первичном рынке недвижимости Львова по состоянию на май 2026 года. Смотрите детальный анализ цен на новостройки в мае 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям.

Как изменились цены на новостройки во Львове в мае 2026

По состоянию на май 2026 года первичный рынок Львова демонстрирует стабильный рост цен. По данным ЛУН Статистика, средняя стоимость квадратного метра в новостройках города комфорт-класса составляет примерно на 18% больше по сравнению с предыдущим годом. Соответственно, бизнес-класс поднялся на 14%. Таким образом, сейчас цены за квадратный метр следующие:

  • Комфорт – 57 000 грн; 
  • Бизнес – 64 000 грн.

Аналитики отмечают, что Львов остаётся одним из наиболее активных рынков первичной недвижимости в Украине. 

На это влияет стабильный спрос со стороны переселенцев, развитая инфраструктура города, а также активность застройщиков, которые продолжают выводить новые объекты на рынок. Более детально ситуацию по районам и классам жилья рассмотрим ниже.

Цены на новостройки во Львове

Средние цены квадратного метра в новостройках по районам Львова

Наиболее дорогие квартиры в новостройках традиционно сосредоточены в центральных и престижных районах города. Лидерами по наиболее дорогим районам для покупки первичной недвижимости являются:

  • Галицкий — 121 000 грн/кв. м; 
  • Лычаковский — 75 500 грн/кв. м; 
  • Франковский — 71 000 грн/кв. м.

Вместе с тем к районам со средним сегментом цен на первичном рынке в мае 2026 относятся:

  • Железнодорожный — 62 800 грн/кв. м;
  • Шевченковский — 59 700 грн/кв. м.
Фото 2 — Цены на первичке во Львове в мае 2026 (инфографика)
Средние цены квадратного метра в новостройках по районам Львова — май 2026 Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее доступное жильё на первичном рынке Львова можно найти в следующих районах:

  • Сыховский — 58 200 грн/кв. м.

Несмотря на то что Сыховский район традиционно считается более доступным, он активно застраивается и демонстрирует один из наиболее высоких темпов роста цен среди всех районов города. Аналитики рынка также отмечают, что разрыв между ценами в центральных и периферийных районах Львова продолжает увеличиваться, что связано как со стоимостью земли в исторической части города, так и с повышенным спросом на жильё в престижных локациях.

Средние цены квадратного метра в новостройках по классам жилья

Помимо районного распределения, существенное влияние на цену оказывает класс жилого комплекса. Наиболее дорогие предложения на первичном рынке Львова в мае 2026 представлены в следующих сегментах:

  • Премиум-класс — 111 000 грн/кв. м; 
  • Бизнес-класс — 64 400 грн/кв. м.
Фото 3 — Цены на первичке во Львове в мае 2026 (инфографика)
Средние цены квадратного метра в новостройках по классам жилья во Львове — май 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Вместе с тем наиболее массовыми предложениями на рынке остаются квартиры среднего ценового сегмента:

  • Комфорт-класс — 57 300 грн/кв. м; 
  • Эконом-класс — 42 000 грн/кв. м.

Именно комфорт-класс демонстрирует наиболее активный рост цен в последние месяцы — спрос на этот сегмент поддерживается как местными покупателями, так и переселенцами из восточных регионов страны. 

Эконом-класс в свою очередь демонстрирует более сдержанную динамику, однако остаётся наиболее востребованным среди покупателей с ограниченным бюджетом.

Средние цены квадратного метра в новостройках по Львову

По данным ЛУН Статистика, средняя цена квадратного метра на первичном рынке Львова в мае 2026 года составляет около 64 900 грн. Если сравнивать с предыдущим месяцем, то средняя стоимость квадратного метра выросла приблизительно на 4,2% (в апреле цена составляла 62 300 грн).

В более длительной перспективе рынок продолжает демонстрировать уверенный рост. Наиболее активный рост стоимости фиксируется в сегменте комфорт-класса, тогда как эконом-класс демонстрирует более сдержанную динамику.

Также на рынок продолжают влиять государственные программы кредитования и ипотеки, в частности «єОселя», которая поддерживает спрос на первичное жильё даже в условиях нестабильной экономической ситуации.

Фото 4 — Цены на первичке во Львове в мае 2026 (инфографика)
Средние цены квадратного метра в новостройках по Львову — май 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена квадратного метра в новостройках Львова

Согласно с данными портала M2bomber, по состоянию на май 2026 года наиболее распространённая цена квадратного метра в новостройках Львова составляет 16 000 грн. То есть наибольшее количество предложений (12,6%) на первичном рынке приходится именно на этот ценовой диапазон, что соответствует сегменту комфорт- и эконом-класса и является наиболее востребованным среди покупателей.

Фото 5 — Цены на первичке во Львове в мае 2026 (инфографика)
Наиболее распространённая цена квадратного метра в новостройках Львова по состоянию на май 2026 года
Инфографика: m2bomber.com

