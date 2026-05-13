Ціни на первинці у Львові в травні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, аби проілюструвати ситуацію на первинному ринку нерухомості Львова станом на травень 2026 року. Дивіться детальний аналіз цін на новобудови у травні 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям.

Як змінились ціни на новобудови у Львові в травні 2026

Станом на травень 2026 року первинний ринок Львова демонструє стабільне зростання цін. За даними ЛУН Статистика, середня вартість квадратного метра у новобудовах міста комфорт-класу становить близько на 18% більше у порівнянні з попереднім роком. Відповідно, бізнес-клас піднявся на 14%. Відповідно наразі ціни за квадратний метр такі:

Комфорт – 57 000 грн;

Бізнес – 64 000 грн.

Аналітики зазначають, що Львів залишається одним із найактивніших ринків первинної нерухомості в Україні. На це впливає стабільний попит з боку переселенців, розвинена інфраструктура міста, а також активність забудовників, які продовжують виводити нові об'єкти на ринок. Більш детально ситуацію по районах та класах житла розглянемо нижче.

Ціни на новобудови у Львові

Середні ціни квадратного метра у новобудовах по районах Львова

Найдорожчі квартири у новобудовах традиційно зосереджені у центральних та престижних районах міста. Лідером по найбільш дорогих районах для купівлі первинної нерухомості виступають:

Галицький — 121 000 грн/кв. м;

Личаківський — 75 500 грн/кв. м;

Франківський — 71 000 грн/кв. м;

Водночас до районів із середнім сегментом цін на первинному ринку у травні 2026 відносяться:

Залізничний — 62 800 грн/кв. м;

Шевченківський — 59 700 грн/кв. м.

Середні ціни квадратного метра у новобудовах по районах Львова — травень 2026 Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш доступне житло на первинному ринку Львова можна знайти у таких районах:

Сихівський — 58 200 грн/кв. м.

Попри те, що Сихівський район традиційно вважається більш доступним, він активно забудовується і демонструє одне з найвищих темпів зростання цін серед усіх районів міста. Аналітики ринку також зазначають, що різниця між цінами у центральних та периферійних районах Львова продовжує збільшуватись, що пов'язано як із вартістю землі в історичній частині міста, так і з підвищеним попитом на житло у престижних локаціях.

Середні ціни квадратного метра у новобудовах по класах житла

Окрім районного розподілу, суттєво на ціну впливає клас житлового комплексу. Найдорожчі пропозиції на первинному ринку Львова у травні 2026 представлені у таких сегментах:

Преміум-клас — 111 000 грн/кв. м;

Бізнес-клас — 64 400 грн/кв. м.

Середні ціни квадратного метра у новобудовах по класах житла у Львові — травень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас найбільш масовими пропозиціями на ринку залишаються квартири середнього цінового сегменту:

Комфорт-клас — 57 300 грн/кв. м;

Економ-клас — 42 000 грн/кв. м.

Саме комфорт-клас демонструє найактивніше зростання цін останніми місяцями — попит на цей сегмент підтримується як місцевими покупцями, так і переселенцями зі східних регіонів країни. Економ-клас своєю чергою демонструє більш стриману динаміку, проте залишається найбільш затребуваним серед покупців з обмеженим бюджетом.

Середні ціни квадратного метра у новобудовах по Львову

За даними ЛУН Статистика, середня ціна квадратного метра на первинному ринку Львова у травні 2026 року становить близько 64 900 грн. Якщо порівнювати з попереднім місяцем, то середня вартість квадратного метра зросла приблизно на 4,2% (у квітні ціна становила 62 300 грн).

У довшій перспективі ринок продовжує демонструвати впевнене зростання. Найактивніше зростання вартості фіксується у сегменті комфорт-класу, тоді як економ-клас демонструє більш стриману динаміку.

Також на ринок продовжують впливати державні програми кредитування та іпотеки, зокрема «єОселя», яка підтримує попит на первинне житло навіть в умовах нестабільної економічної ситуації.

Середні ціни квадратного метра у новобудовах по Львову — травень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна квадратного метра у новобудовах Львова

Згідно з даними порталу M2bomber, станом на травень 2026 року найбільш поширена ціна квадратного метра у новобудовах Львова становить 16 000 грн. Тобто найбільше пропозицій на первинному ринку (12,6%), припадає саме на цей ціновий діапазон, що відповідає сегменту комфорт- та економ-класу і є найбільш затребуваним серед покупців.

Найбільш поширена ціна квадратного метра у новобудовах Львова станом на травень 2026 року

Інфографіка: m2bomber.com

Читайте також інформацію про актуальні ціни на нерухомість у матеріалах:

Ціни на первинці у Києві в травні 2026 (інфографіка);

Ціни на первинці в Одесі в травні 2026 (інфографіка);

Ціни на первинці в Україні в травні 2026 (інфографіка).