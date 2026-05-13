Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,97

+0,01

EUR

51,64

--0,08

Готівковий курс:

USD

43,90

43,85

EUR

51,76

51,60

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Нерухомість
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ціни на первинці у Львові в травні 2026 (інфографіка)

Львів
Ціни на первинці у Львові в травні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, аби проілюструвати ситуацію на первинному ринку нерухомості Львова станом на травень 2026 року. Дивіться детальний аналіз цін на новобудови у травні 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям.

Як змінились ціни на новобудови у Львові в травні 2026

Станом на травень 2026 року первинний ринок Львова демонструє стабільне зростання цін. За даними ЛУН Статистика, середня вартість квадратного метра у новобудовах міста комфорт-класу становить близько на 18% більше у порівнянні з попереднім роком. Відповідно, бізнес-клас піднявся на 14%. Відповідно наразі ціни за квадратний метр такі:

  • Комфорт – 57 000 грн;
  • Бізнес – 64 000 грн.  

Аналітики зазначають, що Львів залишається одним із найактивніших ринків первинної нерухомості в Україні. На це впливає стабільний попит з боку переселенців, розвинена інфраструктура міста, а також активність забудовників, які продовжують виводити нові об'єкти на ринок. Більш детально ситуацію по районах та класах житла розглянемо нижче.

Ціни на новобудови у Львові

Середні ціни квадратного метра у новобудовах по районах Львова

Найдорожчі квартири у новобудовах традиційно зосереджені у центральних та престижних районах міста. Лідером по найбільш дорогих районах для купівлі первинної нерухомості виступають:

  • Галицький — 121 000 грн/кв. м;
  • Личаківський — 75 500 грн/кв. м; 
  • Франківський — 71 000 грн/кв. м;

Водночас до районів із середнім сегментом цін на первинному ринку у травні 2026 відносяться:

  • Залізничний — 62 800 грн/кв. м;
  • Шевченківський — 59 700 грн/кв. м.
Фото 2 — Ціни на первинці у Львові в травні 2026 (інфографіка)
Середні ціни квадратного метра у новобудовах по районах Львова — травень 2026 Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш доступне житло на первинному ринку Львова можна знайти у таких районах:

  • Сихівський — 58 200 грн/кв. м.

Попри те, що Сихівський район традиційно вважається більш доступним, він активно забудовується і демонструє одне з найвищих темпів зростання цін серед усіх районів міста. Аналітики ринку також зазначають, що різниця між цінами у центральних та периферійних районах Львова продовжує збільшуватись, що пов'язано як із вартістю землі в історичній частині міста, так і з підвищеним попитом на житло у престижних локаціях.

Середні ціни квадратного метра у новобудовах по класах житла

Окрім районного розподілу, суттєво на ціну впливає клас житлового комплексу. Найдорожчі пропозиції на первинному ринку Львова у травні 2026 представлені у таких сегментах:

  • Преміум-клас — 111 000 грн/кв. м; 
  • Бізнес-клас —  64 400 грн/кв. м.
Фото 3 — Ціни на первинці у Львові в травні 2026 (інфографіка)
Середні ціни квадратного метра у новобудовах по класах житла у Львові — травень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас найбільш масовими пропозиціями на ринку залишаються квартири середнього цінового сегменту:

  • Комфорт-клас — 57 300 грн/кв. м; 
  • Економ-клас — 42 000 грн/кв. м.

Саме комфорт-клас демонструє найактивніше зростання цін останніми місяцями — попит на цей сегмент підтримується як місцевими покупцями, так і переселенцями зі східних регіонів країни. Економ-клас своєю чергою демонструє більш стриману динаміку, проте залишається найбільш затребуваним серед покупців з обмеженим бюджетом.

Середні ціни квадратного метра у новобудовах по Львову

За даними ЛУН Статистика, середня ціна квадратного метра на первинному ринку Львова у травні 2026 року становить близько 64 900 грн. Якщо порівнювати з попереднім місяцем, то середня вартість квадратного метра зросла приблизно на 4,2% (у квітні ціна становила 62 300 грн).

У довшій перспективі ринок продовжує демонструвати впевнене зростання. Найактивніше зростання вартості фіксується у сегменті комфорт-класу, тоді як економ-клас демонструє більш стриману динаміку.

Також на ринок продовжують впливати державні програми кредитування та іпотеки, зокрема «єОселя», яка підтримує попит на первинне житло навіть в умовах нестабільної економічної ситуації.

Фото 4 — Ціни на первинці у Львові в травні 2026 (інфографіка)
Середні ціни квадратного метра у новобудовах по Львову — травень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна квадратного метра у новобудовах Львова

Згідно з даними порталу M2bomber, станом на травень 2026 року найбільш поширена ціна квадратного метра у новобудовах Львова становить 16 000 грн. Тобто найбільше пропозицій на первинному ринку (12,6%), припадає саме на цей ціновий діапазон, що відповідає сегменту комфорт- та економ-класу і є найбільш затребуваним серед покупців.

Фото 5 — Ціни на первинці у Львові в травні 2026 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна квадратного метра у новобудовах Львова станом на травень 2026 року
Інфографіка: m2bomber.com

Читайте також інформацію про актуальні ціни на нерухомість у матеріалах:

Ціни на первинці у Києві в травні 2026 (інфографіка)

Ціни на первинці в Одесі в травні 2026 (інфографіка)

Ціни на первинці в Україні в травні 2026 (інфографіка).